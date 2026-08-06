Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncü sıraya taşıyıp Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü sağlamıştı. GOAL, Old Trafford’da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta deplasmanda Hull City maçıyla başlayacak.

Tarih ve saat Karşılaşma Stadyum Organizasyon Biletler 22 Ağustos 2026 Cts, 12:30 BST Hull City - Manchester United MKM Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 29 Ağustos 2026 Cts, 15:00 BST Manchester United - Ipswich Town Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 5 Eylül 2026 Cts, 15:00 BST Everton - Manchester United Hill Dickinson Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 12 Eylül 2026 Cts, 15:00 BST Manchester United - Manchester City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 19 Eylül 2026 Cts, 15:00 BST Fulham - Manchester United Craven Cottage (Deplasman) Premier League Biletler 10 Ekim 2026 Cts, 15:00 BST Manchester United - Tottenham Hotspur Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Ekim 2026 Cts, 15:00 BST Leeds United - Manchester United Elland Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Ekim 2026 Cts, 15:00 BST Manchester United - Bournemouth Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 31 Ekim 2026 Cts, 15:00 GMT Chelsea - Manchester United Stamford Bridge (Deplasman) Premier League Biletler 7 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Aston Villa Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 21 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMT Liverpool - Manchester United Anfield (Deplasman) Premier League Biletler 28 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Brentford Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Aralık 2026 Çar, 20:00 GMT Newcastle United - Manchester United St. James' Park (Deplasman) Premier League Biletler 5 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Coventry City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 12 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMT Crystal Palace - Manchester United Selhurst Park (Deplasman) Premier League Biletler 19 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMT Arsenal - Manchester United Emirates Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 26 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Nottingham Forest Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Aralık 2026 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Sunderland Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 2 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMT Brighton and Hove Albion - Manchester United American Express Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Ocak 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Newcastle United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 16 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMT Aston Villa - Manchester United Villa Park (Deplasman) Premier League Biletler 23 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Liverpool Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 30 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMT Brentford - Manchester United Gtech Community Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 6 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Chelsea Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 10 Şubat 2027 Çar, 20:00 GMT Manchester United - Brighton and Hove Albion Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMT Nottingham Forest - Manchester United The City Ground (Deplasman) Premier League Biletler 27 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Arsenal Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 3 Mart 2027 Çar, 20:00 GMT Sunderland - Manchester United Stadium of Light (Deplasman) Premier League Biletler 13 Mart 2027 Cts, 15:00 GMT Manchester United - Everton Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 20 Mart 2027 Cts, 15:00 GMT Manchester City - Manchester United Etihad Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 10 Nisan 2027 Cts, 15:00 BST Manchester United - Hull City Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 17 Nisan 2027 Cts, 15:00 BST Ipswich Town - Manchester United Portman Road (Deplasman) Premier League Biletler 24 Nisan 2027 Cts, 15:00 BST Manchester United - Crystal Palace Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 1 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BST Coventry City - Manchester United Coventry Building Society Arena (Deplasman) Premier League Biletler 8 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BST Bournemouth - Manchester United Vitality Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 15 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BST Manchester United - Leeds United Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler 23 Mayıs 2027 Paz, 15:00 BST Tottenham Hotspur - Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman) Premier League Biletler 30 Mayıs 2027 Paz, 16:00 BST Manchester United - Fulham Old Trafford (İç saha) Premier League Biletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki maçların başlama saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de, 2026/27 sezonu lig aşaması kura çekiminin kesinleşmesinin ardından takvime ek maçlar ekleyecek. Bunun yanında, ilgili kuralar çekildiğinde her zamanki FA Cup ve Carabao Cup eşleşmeleri de programa dahil olacak.

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, doğrudan kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alınabiliyor.

Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur.

Bilet kura sistemi: Yüksek talep gören maçlarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City karşılaşmalarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet kurası düzenler. Kuraya katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal değerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talep arzı aştığında adaleti sağlar.

Resmi Bilet Takası: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Bilet Takası sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulandığı için yine nominal değerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz.

İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da, çoğu zaman yaklaşık £80'dan başlayan son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalı üzerinden işlem yapmaktır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve bulunabilirlik çok sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçlar en pahalı olanlardır.

Üye kurası veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

Kategori C maçlar (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55

£35 - £55 Kategori B maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75

£45 - £75 Kategori A maçlar (Yüksek talep gören rakipler, örneğin Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United'ın resmi Bilet Takası üzerinden satın alınan biletler, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformundaki biletler, her zaman nominal değerinden satılır. Bu da maça gidemeyecek sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına imkân tanır.

Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük kapasite artışının ardından bugün genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Rüyalar Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Bununla birlikte, açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlığını Foster + Partners'ın üstlendiği, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilecek 100.000 kişilik yeni bir stat planını açıkladı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak belirtiliyor. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan ayırt edici şemsiye tarzı bir çatıyla ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direkle tasarlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'i geride bırakarak Birleşik Krallık'ın en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş çaplı yenileme projesinin merkez parçası haline gelecek.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim hâlâ değişebilse de tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.