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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

Çeviri:

Manchester United 2026-27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, premium ve sezon bileti bilgileri

SHOPPING
Tickets
M. United
Premier Lig

Kırmızı Şeytanlar'ı 2026/27 Premier League sezonunda canlı izleyin

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncü sıraya taşıyıp Şampiyonlar Ligi’ne dönüşü sağlamıştı. GOAL, Old Trafford’da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta deplasmanda Hull City maçıyla başlayacak.

Tarih ve saatKarşılaşmaStadyumOrganizasyonBiletler
22 Ağustos 2026 Cts, 12:30 BSTHull City - Manchester UnitedMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
29 Ağustos 2026 Cts, 15:00 BSTManchester United - Ipswich TownOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
5 Eylül 2026 Cts, 15:00 BSTEverton - Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
12 Eylül 2026 Cts, 15:00 BSTManchester United - Manchester CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
19 Eylül 2026 Cts, 15:00 BSTFulham - Manchester UnitedCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Ekim 2026 Cts, 15:00 BSTManchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Ekim 2026 Cts, 15:00 BSTLeeds United - Manchester UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Ekim 2026 Cts, 15:00 BSTManchester United - BournemouthOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
31 Ekim 2026 Cts, 15:00 GMTChelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBiletler
7 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMTManchester United - Aston VillaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
21 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMTLiverpool - Manchester UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBiletler
28 Kasım 2026 Cts, 15:00 GMTManchester United - BrentfordOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Aralık 2026 Çar, 20:00 GMTNewcastle United - Manchester UnitedSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
5 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMTManchester United - Coventry CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
12 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMTCrystal Palace - Manchester UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
19 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMTArsenal - Manchester UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
26 Aralık 2026 Cts, 15:00 GMTManchester United - Nottingham ForestOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Aralık 2026 Çar, 20:00 GMTManchester United - SunderlandOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
2 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion - Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Ocak 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
16 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMTAston Villa - Manchester UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBiletler
23 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMTManchester United - LiverpoolOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
30 Ocak 2027 Cts, 15:00 GMTBrentford - Manchester UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
6 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMTManchester United - ChelseaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
10 Şubat 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Brighton and Hove AlbionOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMTNottingham Forest - Manchester UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBiletler
27 Şubat 2027 Cts, 15:00 GMTManchester United - ArsenalOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
3 Mart 2027 Çar, 20:00 GMTSunderland - Manchester UnitedStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBiletler
13 Mart 2027 Cts, 15:00 GMTManchester United - EvertonOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
20 Mart 2027 Cts, 15:00 GMTManchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
10 Nisan 2027 Cts, 15:00 BSTManchester United - Hull CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
17 Nisan 2027 Cts, 15:00 BSTIpswich Town - Manchester UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBiletler
24 Nisan 2027 Cts, 15:00 BSTManchester United - Crystal PalaceOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
1 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BSTCoventry City - Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBiletler
8 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BSTBournemouth - Manchester UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
15 Mayıs 2027 Cts, 15:00 BSTManchester United - Leeds UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler
23 Mayıs 2027 Paz, 15:00 BSTTottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBiletler
30 Mayıs 2027 Paz, 16:00 BSTManchester United - FulhamOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBiletler

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki maçların başlama saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler TV yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de, 2026/27 sezonu lig aşaması kura çekiminin kesinleşmesinin ardından takvime ek maçlar ekleyecek. Bunun yanında, ilgili kuralar çekildiğinde her zamanki FA Cup ve Carabao Cup eşleşmeleri de programa dahil olacak.

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, doğrudan kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden satın alınabiliyor.

Premier Lig
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Everton
EVE
M. United crest
M. United
MUN

Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şunlar:

  • Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. 
  • Bilet kura sistemi: Yüksek talep gören maçlarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City karşılaşmalarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet kurası düzenler. Kuraya katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal değerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talep arzı aştığında adaleti sağlar. 
  • Resmi Bilet Takası: İlk satışta bilet alamazsanız, Manchester United sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Bilet Takası sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulandığı için yine nominal değerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz. 
  • İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da, çoğu zaman yaklaşık £80'dan başlayan son dakika biletleri sunar, ancak fiyatlar değişiklik gösterebilir. Satın alma yaptığınız platformun hüküm ve koşullarını kontrol edin.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları, rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalı üzerinden işlem yapmaktır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve bulunabilirlik çok sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçlar en pahalı olanlardır.

Üye kurası veya kulübün resmi Bilet Takası üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

  • Kategori C maçlar (Daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 
  • Kategori B maçlar (Orta seviye rakipler): £45 - £75 
  • Kategori A maçlar (Yüksek talep gören rakipler, örneğin Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United'ın resmi Bilet Takası üzerinden satın alınan biletler, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformundaki biletler, her zaman nominal değerinden satılır. Bu da maça gidemeyecek sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına imkân tanır.

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Old Trafford stadı hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük kapasite artışının ardından bugün genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Rüyalar Tiyatrosu olarak anılan stat, bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Bununla birlikte, açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlığını Foster + Partners'ın üstlendiği, mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilecek 100.000 kişilik yeni bir stat planını açıkladı. Tahmini maliyet yaklaşık £2 milyar olarak belirtiliyor. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplaması amaçlanan ayırt edici şemsiye tarzı bir çatıyla ve birkaç kilometre öteden görülebilmesini sağlayacak üç uzun direkle tasarlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'i geride bırakarak Birleşik Krallık'ın en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş çaplı yenileme projesinin merkez parçası haline gelecek.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim hâlâ değişebilse de tamamlanmayı 2030/31 sezonuna yetiştirmeyi hedefliyor. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürüyor ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam ediyor.

  • Manchester United bilet kategorilerini ve fiyatlandırma yapılarını değerlendirmek, taraftarların yoğun sezon boyunca Old Trafford seyahatlerini planlamasına yardımcı olur. Kendi özel hafta sonu bahis kuponlarınızı oluştururken size tam esneklik sağlamak için ek promosyon sermayesi elde etmek büyük avantaj sağlar. Betfred promosyon kodumuzu kullanarak özel spor promosyonlarının kilidini nasıl açabileceğinizi görmek için uzman rehberimizi inceleyin.

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