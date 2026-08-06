Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe taşıyarak istikrar sağlamıştı. GOAL, Old Trafford'da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.
Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?
Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta Hull City deplasmanında başlıyor.
|Tarih ve Saat
|Karşılaşma
|Stat
|Organizasyon
|Bilet
|22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BST
|Hull City - Manchester United
|MKM Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Ipswich Town
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Everton - Manchester United
|Hill Dickinson Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Manchester City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BST
|Fulham - Manchester United
|Craven Cottage (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Tottenham Hotspur
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Leeds United - Manchester United
|Elland Road (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Bournemouth
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Chelsea - Manchester United
|Stamford Bridge (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Aston Villa
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Liverpool - Manchester United
|Anfield (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Brentford
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Newcastle United - Manchester United
|St. James' Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Coventry City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Crystal Palace - Manchester United
|Selhurst Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Arsenal - Manchester United
|Emirates Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Nottingham Forest
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Sunderland
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brighton and Hove Albion - Manchester United
|American Express Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Newcastle United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Aston Villa - Manchester United
|Villa Park (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Liverpool
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Brentford - Manchester United
|Gtech Community Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Chelsea
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMT
|Manchester United - Brighton and Hove Albion
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Nottingham Forest - Manchester United
|The City Ground (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Arsenal
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMT
|Sunderland - Manchester United
|Stadium of Light (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester United - Everton
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMT
|Manchester City - Manchester United
|Etihad Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Hull City
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Ipswich Town - Manchester United
|Portman Road (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Crystal Palace
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|1 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Coventry City - Manchester United
|Coventry Building Society Arena (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|8 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Bournemouth - Manchester United
|Vitality Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|15 May 2027 Cmt, 15:00 BST
|Manchester United - Leeds United
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
|23 May 2027 Paz, 15:00 BST
|Tottenham Hotspur - Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (Deplasman)
|Premier League
|Bilet
|30 May 2027 Paz, 16:00 BST
|Manchester United - Fulham
|Old Trafford (İç saha)
|Premier League
|Bilet
Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler televizyon yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de, 2026/27 lig aşaması kura çekimi kesinleştikten sonra takvime ek maçlar katacak. Ayrıca her zamanki gibi FA Cup ve Carabao Cup eşleşmeleri de bu turnuvaların kura çekimlerinin ardından belli olacak.
Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?
Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.
Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şöyle:
Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. Bilet çekiliş sistemi: Yüksek talep gören maçlarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City karşılaşmalarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal fiyat üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talebin arzı aştığı durumlarda adaleti sağlar. Resmi Ticket Exchange: İlk satışta bilet bulamazsanız Manchester United, sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır ve böylece siz de nominal fiyat üzerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz. İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da son dakika biletleri sunar; fiyatlar değişebilse de bunlar çoğu zaman yaklaşık £80'dan başlar.
Manchester United Premier League biletleri ne kadar?
Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları; rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.
Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçları en pahalı olanlardır.
Üye çekilişi veya kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:
Kategori C maçları (daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 Kategori B maçları (orta seviye rakipler): £45 - £75 Kategori A maçları (yüksek talep gören rakipler, örn. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+
Manchester United'ın resmi Ticket Exchange sistemi, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden alınan biletler her zaman nominal fiyat üzerinden satılır. Bu, maça gidemeyen sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.
Resmi satışlarda bilet bulamazsanız, StubHub gibi ikincil platformlar da bir seçenektir. Buradaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve büyük maçlar yaklaşırken ciddi şekilde yükselebilir; biletler çoğu zaman yaklaşık £70-80 seviyesinden başlar.
Old Trafford stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey
Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük genişletmenin ardından genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen mevcut kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Düşler Tiyatrosu olarak anılan stat; bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.
Bununla birlikte, açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık firması Foster + Partners tarafından tasarlanan ve mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilecek 100.000 kişilik yeni bir stat için planları açıkladı. Tahmini maliyet yaklaşık 2 milyar £ olarak belirtildi. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplamak amacıyla tasarlanan kendine özgü şemsiye tarzı bir çatı örtüsüne ve birkaç kilometre uzaklıktan görülebilmesini sağlayacak üç yüksek direğe sahip olacak şekilde planlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'i geride bırakarak Birleşik Krallık'ın en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenileme projesinin merkezini oluşturacak.
Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, tamamlanma hedefini 2030/31 sezonuna yetiştirmek olarak belirledi ancak inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürecek ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam edecek.