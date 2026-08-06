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Matheus Cunha of Manchester United celebrates scoring his team's third goal during the Premier League matchGetty Images
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Renuka Odedra

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Manchester United 2026-27 biletleri nasıl alınır: Fiyatlar, premium ve kombine bilet bilgileri

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Manchester United'ı 2025/26 Premier League sezonunda canlı izleyin

Manchester United, Michael Carrick yönetiminde 2026/27 sezonuna giriyor. Carrick, geçen sezon kulübü üçüncülüğe ve Şampiyonlar Ligi'ne dönüşe taşıyarak istikrar sağlamıştı. GOAL, Old Trafford'da bilet almak için ihtiyacınız olan her şeyi derledi.

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Manchester United'ın 2026/27 Premier League sezonu fikstürü nasıl?

Manchester United'ın 2026/27 sezonu, 22 Ağustos'ta Hull City deplasmanında başlıyor.

Tarih ve SaatKarşılaşmaStatOrganizasyonBilet
22 Ağu 2026 Cmt, 12:30 BSTHull City - Manchester UnitedMKM Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
29 Ağu 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Ipswich TownOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
5 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTEverton - Manchester UnitedHill Dickinson Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
12 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Manchester CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
19 Eyl 2026 Cmt, 15:00 BSTFulham - Manchester UnitedCraven Cottage (Deplasman)Premier LeagueBilet
10 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Tottenham HotspurOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
17 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTLeeds United - Manchester UnitedElland Road (Deplasman)Premier LeagueBilet
24 Eki 2026 Cmt, 15:00 BSTManchester United - BournemouthOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
31 Eki 2026 Cmt, 15:00 GMTChelsea - Manchester UnitedStamford Bridge (Deplasman)Premier LeagueBilet
7 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Aston VillaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
21 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTLiverpool - Manchester UnitedAnfield (Deplasman)Premier LeagueBilet
28 Kas 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - BrentfordOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
2 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTNewcastle United - Manchester UnitedSt. James' Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
5 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Coventry CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
12 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTCrystal Palace - Manchester UnitedSelhurst Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
19 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTArsenal - Manchester UnitedEmirates Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
26 Ara 2026 Cmt, 15:00 GMTManchester United - Nottingham ForestOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
30 Ara 2026 Çar, 20:00 GMTManchester United - SunderlandOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
2 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrighton and Hove Albion - Manchester UnitedAmerican Express Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
6 Oca 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Newcastle UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
16 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTAston Villa - Manchester UnitedVilla Park (Deplasman)Premier LeagueBilet
23 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - LiverpoolOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
30 Oca 2027 Cmt, 15:00 GMTBrentford - Manchester UnitedGtech Community Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
6 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ChelseaOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
10 Şub 2027 Çar, 20:00 GMTManchester United - Brighton and Hove AlbionOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
20 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTNottingham Forest - Manchester UnitedThe City Ground (Deplasman)Premier LeagueBilet
27 Şub 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - ArsenalOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
3 Mar 2027 Çar, 20:00 GMTSunderland - Manchester UnitedStadium of Light (Deplasman)Premier LeagueBilet
13 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester United - EvertonOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
20 Mar 2027 Cmt, 15:00 GMTManchester City - Manchester UnitedEtihad Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
10 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Hull CityOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
17 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTIpswich Town - Manchester UnitedPortman Road (Deplasman)Premier LeagueBilet
24 Nis 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Crystal PalaceOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
1 May 2027 Cmt, 15:00 BSTCoventry City - Manchester UnitedCoventry Building Society Arena (Deplasman)Premier LeagueBilet
8 May 2027 Cmt, 15:00 BSTBournemouth - Manchester UnitedVitality Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
15 May 2027 Cmt, 15:00 BSTManchester United - Leeds UnitedOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet
23 May 2027 Paz, 15:00 BSTTottenham Hotspur - Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (Deplasman)Premier LeagueBilet
30 May 2027 Paz, 16:00 BSTManchester United - FulhamOld Trafford (İç saha)Premier LeagueBilet

Yazının kaleme alındığı sırada yalnızca ağustos ayındaki başlangıç saatleri kesinleşmiş durumda; diğer tüm saatler televizyon yayın seçimine bağlı olarak değişebilir. United'ın Şampiyonlar Ligi'ne dönüşü de, 2026/27 lig aşaması kura çekimi kesinleştikten sonra takvime ek maçlar katacak. Ayrıca her zamanki gibi FA Cup ve Carabao Cup eşleşmeleri de bu turnuvaların kura çekimlerinin ardından belli olacak.

Manchester United Premier League biletleri nasıl alınır?

Manchester United, Premier League maçları için tek maçlık biletlerden sezonluk kartlara ve hospitality paketlerine kadar birden fazla bilet seçeneği sunuyor. Biletlerin büyük bölümü, kulübün internet sitesindeki resmi bilet portalı üzerinden doğrudan satın alınabiliyor.

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Paris Saint-Germain
PSG

Manchester United'ı izlemek için bilet almanın başlıca yolları şöyle:

Manchester United üzerinden resmi biletler: Premier League maçlarının biletleri doğrudan kulübün resmi internet sitesi üzerinden satışa çıkarılır. Erişim çoğu zaman üyelik seviyenize bağlıdır; Red, Silver veya Gold üyeler genellikle bilet satışlarında öncelik alır. Bu, satın almanın en güvenli ve en güvenilir yoludur. Bilet çekiliş sistemi: Yüksek talep gören maçlarda, örneğin Liverpool, Arsenal veya Manchester City karşılaşmalarında, Manchester United Red üyeler için bir bilet çekilişi düzenler. Çekilişe katılırsınız ve başarılı olursanız biletleri nominal fiyat üzerinden satın alabilirsiniz. Bu sistem, talebin arzı aştığı durumlarda adaleti sağlar. Resmi Ticket Exchange: İlk satışta bilet bulamazsanız Manchester United, sezonluk bilet sahiplerinin kullanamayacakları koltukları listeleyebildiği resmi bir Ticket Exchange sistemi işletir. Bu biletler kulüp tarafından doğrulanır ve böylece siz de nominal fiyat üzerinden güvenli şekilde satın alabilirsiniz. İkincil biletler: StubHub gibi platformlar da son dakika biletleri sunar; fiyatlar değişebilse de bunlar çoğu zaman yaklaşık £80'dan başlar.

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Manchester United Premier League biletleri ne kadar?

Old Trafford'da Manchester United'ı Premier League'de izlemek isteyen taraftarlar için bilet fiyatları; rakibe, koltuğun konumuna ve biletin nasıl satın alındığına bağlı olarak büyük farklılık gösterebilir.

Premier League bileti almanın en basit yolu, Manchester United'ın resmi bilet portalıdır. Ancak bunlar genellikle kulübün resmi üyelerine ayrılır ve erişilebilirlik oldukça sınırlıdır. United ayrıca rakibe göre kademeli bir fiyatlandırma sistemi kullanır ve Kategori A maçları en pahalı olanlardır.

Üye çekilişi veya kulübün resmi Ticket Exchange sistemi üzerinden yetişkinler için tipik resmi bilet fiyatları genellikle şu aralıklardadır:

Kategori C maçları (daha düşük talep gören rakipler): £35 - £55 Kategori B maçları (orta seviye rakipler): £45 - £75 Kategori A maçları (yüksek talep gören rakipler, örn. Liverpool, Manchester City, Arsenal): £65 - £120+

Manchester United'ın resmi Ticket Exchange sistemi, yani kulübün doğrulanmış yeniden satış platformu üzerinden alınan biletler her zaman nominal fiyat üzerinden satılır. Bu, maça gidemeyen sezonluk bilet sahiplerinin veya üyelerin koltuklarını diğer üyelere güvenli şekilde yeniden satmasına olanak tanır.

Resmi satışlarda bilet bulamazsanız, StubHub gibi ikincil platformlar da bir seçenektir. Buradaki fiyatlar talebe göre dalgalanır ve büyük maçlar yaklaşırken ciddi şekilde yükselebilir; biletler çoğu zaman yaklaşık £70-80 seviyesinden başlar.

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Old Trafford stadyumu hakkında bilmeniz gereken her şey

Manchester United, 1910'dan bu yana Old Trafford'da oynuyor ve stat, 2006'daki son büyük genişletmenin ardından genel olarak 74.000-76.000 civarında gösterilen mevcut kapasitesiyle İngiltere'nin en büyük kulüp stadı olmayı sürdürüyor. Sevgiyle Düşler Tiyatrosu olarak anılan stat; bir Avrupa Kupası finaline, çok sayıda FA Cup yarı finaline ve ışıkları altında sayısız tarihi Avrupa gecesine ev sahipliği yaptı.

Bununla birlikte, açılışının üzerinden bir asırdan fazla zaman geçtikten sonra Old Trafford yeni bir döneme giriyor. Mart 2025'te ortak sahip Sir Jim Ratcliffe ve kulüp, mimarlık firması Foster + Partners tarafından tasarlanan ve mevcut alanın bitişiğindeki araziye inşa edilecek 100.000 kişilik yeni bir stat için planları açıkladı. Tahmini maliyet yaklaşık 2 milyar £ olarak belirtildi. Bilgilendirme belgelerinde New Trafford olarak adlandırılan bu tesis, güneş enerjisi ve yağmur suyunu toplamak amacıyla tasarlanan kendine özgü şemsiye tarzı bir çatı örtüsüne ve birkaç kilometre uzaklıktan görülebilmesini sağlayacak üç yüksek direğe sahip olacak şekilde planlandı. Planlandığı gibi hayata geçirilirse Wembley'i geride bırakarak Birleşik Krallık'ın en büyük futbol stadı olacak ve Old Trafford çevresindeki daha geniş kapsamlı yenileme projesinin merkezini oluşturacak.

Proje hâlâ planlama ve istişare aşamasında bulunuyor. Kulüp, tamamlanma hedefini 2030/31 sezonuna yetiştirmek olarak belirledi ancak inşaatın büyüklüğü nedeniyle takvim yine de değişebilir. Herhangi bir taşınma gerçekleşene kadar Old Trafford, 2026/27 sezonunda normal şekilde faaliyet göstermeyi sürdürecek ve maç günlerinde dünya futbolunun en ikonik ve en gürültülü statlarından biri olmaya devam edecek.

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