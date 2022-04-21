Manchester United, Erik ten Hag'ın bu sezonun tamamlanmasının ardından takımın yeni menajeri olacağını duyurdu.

Ajax patronu, Sir Alex Ferugson'un 2013'te kulüpten ayrılmasından bu yana United'ın beşinci menajeri olacak.

Hollandalı, Ole Gunnar Solskjaer'in kasım ayında görevden alınmasından bu yana geçici menajer olarak görev yapan Ralf Rangnick'in yerini alacak.

Ten Hag hakkında ne biliyoruz?

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The new First-Team Manager of Manchester United: Erik ten Hag.#MUFC || #WelcomeErik — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

United, Erik ten Hag'ın 12 aylık uzatma opsiyonu ile birlikte üç yıllık bir sözleşme imzaladığını ve Hollanda'da sezonunun tamamlanmasının ardından kulübe katılacağını doğruladı.

Ten Hag, mart ayında verdiği bir röportajda Old Trafford şeflerini etkiledi ve Joel Glazer ile CEO Richard Arnold, Hollandalı hocayı en büyük aday olarak belirledi.

United'ın, Ten Hag için Ajax'a 1,6 milyon sterlin tazminat ödeyeceği anlaşılıyor. Hollandalı, bu sezon ligi zirvede bitirip üçüncü kez Eredivise'i kazanmayı umuyor. Ajax şu anda ligde PSV'den dört puan geride ve ikinci sırada. Ligin bitmesine ise beş maç var.

Ten Hag'ın, tüm ekibiyle birlikte geleceği ve transferler hakkında anında bilgi sahibi olacağı anlaşılıyor.

United, sözleşmesi sona eren bir dizi yüksek profilli oyuncuyla kadroyu yeniden inşa etmek için yoğun bir yaz dönemi geçirmeyi bekliyor.

GOAL kaynakları, hangi oyuncu için hamle yapılacağına karar verilmeden önce Erik ten Hag'a her pozisyon için kısa bir oyuncu listesi gösterileceğini söylüyor. Ayrıca Hollandalı menajer kendi fikirlerini de sunacak.

Ten Hag, Man Utd ile ilk maçına ne zaman çıkacak?

Kulüp, koronavirüs salgınından bu yana ilk kez sezon öncesi turuna geri dönüyor. Ten Hag, kampa çıkmadan önce takımın başında olacak. Kırmızı Şeytanlar, hazırlık kampının ilk maçında temmuz ayında Bangkok'ta Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

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