NE OLDU? United, 2021-22'de 115,5 milyon £ (180 milyon €/175 milyon $) net zarar etti ve net borçları şu anda 514,9 milyon £ (590 milyon €/580 milyon $) seviyesinde bulunuyor.

Neredeyse 100 milyon £'luk bir artış ( 115 milyon €/110 milyon $)...

Genel gelir aslında bir önceki yıla göre %18 artarak 583,2 milyon Sterlin (670 milyon €/660 $) oldu, bu da taraftarların stadyumlara dönüşü ve United'ın pandemiye rağmen devam eden ticari gücünü yansıtıyor.

Ancak, her şeye rağmen taraftarlar bu borç batağından dolayı büyük bir hüsrana uğradı.

NE SÖYLEDİLER: United'ın en son mali rakamlarının yayınlanmasının ardından CEO Richard Arnold şunları söyledi:

"Son kazanç raporumuzdan bu yana, erkekler A takım kadromuzu güçlendirdik, başarılı bir yaz turunu tamamladık.

"Ve erkenden inşa edilecek bir temel oluşturduk. 2022/23 sezonunun etapları yeni menajerimiz Erik ten Hag yönetiminde sürdürüyoruz.

"Yapılması gereken daha çok iş olsa da, kulüpteki herkes sahada sürdürülebilir başarı ve saha dışında sürdürülebilir bir ekonomik model sunmak için açık bir strateji üzerinde çalışıyor.

"Taraftarların, hissedarların ve diğer paydaşların karşılıklı yararına hareket ediyoruz."

BÜYÜK RESİM: Koronavirüs pandemisi açıkça United'ın mali durumunu etkiledi, ancak yine de yaz aylarında Antony, Lisandro Martinez ve Casemiro gibi oyunculara 220 milyon Sterlin (250 milyon €/250 milyon $) gibi büyük harcamalar yapabildiler.

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