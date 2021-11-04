Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo'ya ceza kesildi

Manchester Unitedlı oyuncular, cumartesi günü oynayacakları Man City maçından önce öğle yemeğinde bir araya geldi. Takım içerisindeki uyumu artırmaya çalışan Kırmızı Şeytanlarda, yemekten önce Cristiano Ronaldo'ya ceza kesildi.

Öğle yemeği organizasyonunda buluşan Manchester United'da, bu organizasyon Portekizli yıldız Ronaldo için iyi başlamadı. Cristiano Ronaldo'ya, restoranın dışında bulunan arabasını yanlış bir yere park ettiği gerekçesiyle polis tarafından park cezası uygulandı.

Kırmızı şeytanlar, Cristiano Ronaldo da dahil olmak üzere geçtiğimiz yaz transfer döneminde yüksek bedelli transferler yapmıştı. Norveçli menajeriyle, sezona iyi başlayan ve daha sonra kötü sonuçlar alan Manchester United'ın, Liverpool'dan 5 gol yemesinin ardından Solskjaer'in görevine son vereceği konuşuluyordu.

Ancak Manchester United menajeri, Tottenham deplasmanında 3-0'lık galibiyetle ayrılınca şimdilik rahat bir nefes aldı. Hafta ortasındaki Atalanta deplasmanından Cristiano Ronaldo'nun son dakikada kaydettiği golle beraberlikle dönen Kırmızı Şeytanların, oyunu pek umut vermese de başta tecrübeli futbolcular olmak üzere herkes sorumluluk almaya çalışıyor.

Ne söylendi?

Solskjaer, Liverpool mağlubiyetinin ardından oyuncularının daha fazla sorumluluk almasını istiyordu ve kaptan Harry Maguire, Spurs'e karşı oynanan maç öncesinde muhabirlerin karşısına çıkıp kötü gidişat hakkında konuşmuştu.

Old Trafford'daki ağır kaybın ardından basına konuşan İngiliz yıldız, "Sadece mecbur olduğum için buradayım" ifadesini kullanarak aslında muhabirlerin karşısına çıkmayı istemediğini göstermişti. Ancak, kaptan olarak bunu yapmak zorunda olduğunun bilincindeydi.

Maguire yaptığı açıklamada: "Menajerimizi ve taraftarlarımızı hayal kırıklığına uğrattık. Manchester United'ın son zamanlardaki kötü görüntüsünden tamamıyla biz oyuncular sorumluyuz.

"Sonuca ve performansa baktığımızda utanç vericiydik. Bu kulübün hak etmediği bir yenilgi aldık ve bizim için zor bir hafta olacak. Şu anda iyi bir performans sergileyemiyoruz.

"Bu, eminim tüm oyuncuların kariyerlerinde hissettikleri en düşük seviyelerden biri. Eve gittiğimizde şüphesiz ki diğer oyuncular da fazla uyuyamıyorlar çünkü hepimiz stresliyiz. 'Keşke şunu ya da bunu yapsaydık' diyoruz kendi kendimize. Dürüst olmam gerekirse, eve gittiğimde daha iyi bir performans gösterebileceğimi gördüm ve sorumluluğu üzerime aldım.

"Umarım soyunma odasındaki her oyuncu bu şekilde düşünüyordur ve tüm sorumluluğu alıyordur. Kimseyi suçlamanın bir anlamı yok. Böyle bir sonuç aldığınızda veya böyle bir dönem yaşadığınızda her şeyden önce kendinize bakmalısınız.

"Liverpool karşısında taraftarları, kulübü, oyuncular olarak hayal kırıklığına uğrattık. Dolayısıyla, bizim büyük bir sorumluluk almamız gerekiyor. Solskjaer'e iyi bir performans borçlu muyuz? Tabii ki" şeklinde konuşmuştu.

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