Rasmus Hojlund, salı gecesi Manchester'a dönüşünde Etihad Stadı'nda oynanan heyecanlı Şampiyonlar Ligi maçında Napoli adına gol attı. Daha önce Manchester United forması giyen Danimarkalı forvet, hangi takımı desteklediğini ev sahibi taraftarlara hatırlatan bir gol sevinci yaşadı.

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Manchester geçmişi Etihad'da kendini hatırlattı

Hojlund, aynı şehrin iki yakasından eski rakibine sataşmadan duramadı. Salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 2-2 biten maçta İtalyan ekibini erken bir golle öne geçiren eski United oyuncusu, maçın ilk bölümünde topa her dokunuşunda kendisini yuhalayan City taraftarlarına kışkırtıcı bir mesaj verirken görüldü. Napoli, yüksek tempolu Avrupa mücadelesinde iki kez öne geçti. Hojlund'un açılış golünün ardından Noa Lang da bir voleyle ağları buldu. Ancak Enzo Maresca'nın ekibi alışıldık direncini göstererek Ayyoub Bouaddi ve Rayan Cherki'nin golleriyle iki kez beraberliği yakaladı.

Hojlund, Sky Sport Italia'ya gülümseyerek şöyle açıkladı: “Golden sonraki sevincim mi? Gol attığım için çok mutluydum. [City] taraftarları beni yuhalıyordu, ben de onlara Manchester'da tek bir kulüp olduğunu söyledim.”

Napoli ivme kazanmaya çalışıyor

Oyuncular arasındaki atışmanın ötesinde bu sonuç, bu sezon Avrupa'da istikrar yakalamakta zorlanan Napoli için önemliydi. Manchester'da alınan bir puanla Napoli, beş maç sonunda dört puana ulaştı. Arsenal, Villarreal ve Porto karşısında yenilgiler aldığı düşünüldüğünde bu, mütevazı bir bilanço. Napoli'nin turnuvadaki tek galibiyeti ise Bodo/Glimt'i 4-3 yendiği bol gollü maçta geldi.

Hojlund, sezon ilerledikçe Napoli'nin gidişatı değiştirebileceğine inanıyor. Forvet oyuncusu şunları ekledi: “Oyundan ve sonuçtan gerçekten çok memnunduk. Sezon şu ana kadar bizim için zordu ama önümüzde uzun bir yol var, dolayısıyla durumu tersine çevirebiliriz. Pozitif kalmalı, teknik direktörü dinlemeli ve çok çalışmaya devam etmeliyiz. Çok sayıda sakatımız vardı ama Napoli toparlanıyor. Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde yeniden doğru yola girmeyi umuyoruz.”

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Danimarkalı oyuncu Napoli'deki son dönemde yaşadığı zorlukları anlattı

İtalya'ya transferinden bu yana istikrarı konusunda eleştirilen forvet, milli takımda yakaladığı yüksek gol temposunu kulüp düzeyinde tekrarlamakta sık sık zorlandı. Ancak bunda, kadrodaki taktiksel alternatif eksikliğinin de büyük payı olduğu ve bu durumun onu neredeyse her dakika oynamaya zorladığı belirtiliyor. Hojlund da Napoli formasıyla çıktığı son maçlarda şansın her zaman yanında olmadığını düşünüyor.

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Son performanslarını değerlendirirken şöyle açıkladı: “Bence biraz şanssızdım. Daha iyisini yapabileceğim birkaç pozisyon vardı ama rakip kalecilerin iyi kurtarışlar yaptığı pozisyonlar da oldu. Örneğin Lazio kalecisi inanılmaz kurtarışlar yaptı. Venezia maçında da bir topun çizgiden çıkarıldığını hatırlıyorum.”

Hojlund'u neler bekliyor?

City gibi üst düzey rakiplere karşı gol atmaya devam eden Hojlund, bonservis bedelini ve gol katkısını sorgulayanlara yavaş yavaş yanıt veriyor. Napoli hem Serie A tablosunda hem de Avrupa sıralamasında yükselmeye çalışırken asıl forvetinin fiziksel durumu ve formu belirleyici olacak. Sakatlık krizi yavaş yavaş hafiflerken Danimarkalı yıldız, takımın büyük kupalar için yeniden mücadeleye ortak olmaya hazır olduğuna inanıyor.

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Hojlund sözlerini şöyle tamamladı: “Pozitif kalmak istiyorum. Milli takımda çok gol attım; San Siro'da, Como'ya ve City'ye karşı gol attım. Bu yüzden gelişmeye devam etmeli, takım arkadaşlarımı ve teknik direktörü dinlemeli ve daha fazla gol atmayı ummalıyım.”