Manchester United'ın, savunmadaki belirgin kadro derinliği eksikliğini gidermek için Manchester City'nin sol beki Rayan Ait-Nouri'yi sezon ortasında transfer etmeyi değerlendirdiği öne sürülüyor. Cezayirli millî futbolcu, Etihad Stadyumu'nda hem Pep Guardiola hem de Enzo Maresca yönetiminde düzenli forma şansı bulmakta zorlandı. Bu durum, iki şehir rakibi arasında nadir görülen doğrudan bir transferin önünü açabilir.

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Manchester United sol bek krizine çözüm arıyor

Manchester United'ın sol bekte yaşadığı süregelen sorunlar, kulüp yönetimini yaklaşan kış transfer döneminde acil takviye arayışına itti. Luke Shaw'ın bu mevkide oynayan tek doğal sol bek olması nedeniyle sakatlıklar kadroyu sık sık seçeneksiz bıraktı ve Michael Carrick, Diogo Dalot ya da Ayden Heaven'ı alışık oldukları mevkilerin dışında oynatmak zorunda kaldı. Bu dengesizlik, sportif direktör Jason Wilcox için öncelik hâline geldi. Wilcox'un, kulübün yaz transfer döneminin son gününde oyuncu için yapılan kiralama teklifini daha önce geri çevirmesinin ardından Ait-Nouri için yeniden harekete geçmeye hazır olduğu bildiriliyor.

Wolves ve Manchester City'deki dönemlerinden İngiltere'nin en üst ligini iyi tanıyan Ait-Nouri, ilk 11'in kalitesini hemen artırabilecek bir seçenek olarak görülüyor. Florian Plettenberg'in haberine göre kişisel şartların sorun yaratması beklenmiyor. Manchester City'de geri planda kalan 25 yaşındaki oyuncu, başka bir takımda daha düzenli forma giymek istiyor.

Ait-Nouri, Etihad Stadyumu'ndaki durumundan rahatsız

2025 yazında 30 milyon sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer olan eski Angers ve Wolves oyuncusu, düzenli olarak ilk 11'de yer edinmekte zorlandı. Manchester City'deki ilk tam sezonunda yalnızca 17 Premier League maçına çıktı; bu sezon ise aldığı süre daha da azaldı.

Cezayirli oyuncu bu sezon ligde bir dakika bile forma giymedi. Sahaya çıktığı az sayıdaki maç, Şampiyonlar Ligi'nde sonradan oyuna girdiği karşılaşmalar ve yerel kupa mücadeleleriyle sınırlı kaldı. Şu anda tercih sıralamasında Josko Gvardiol ve genç yetenek Nico O’Reily gibi isimlerin gerisinde bulunuyor.

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Yeterince fırsat bulamayan Ait-Nouri'nin kariyerine yeniden ivme kazandırmak için ocak ayında ayrılmaya açık olduğu belirtiliyor. Manchester City'de az süre almasına rağmen Wolves formasıyla 157 maçta 12 gol kaydetmiş olması, onun hem savunmaya hem hücuma katkı verebilen, “teknik açıdan mükemmel” bir kanat beki veya kanat oyuncusu olduğunu gösteriyor. Bu çok yönlülük, takımı puan tablosunun alt sıralarından uzaklaştırmaya çalışan United'ın teknik ekibi için oldukça cazip.

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Manchester rekabeti aşılabilecek mi?

Olası bir anlaşmanın önündeki başlıca engel, iki kulüp arasındaki tarihî ve coğrafi rekabet. Bu rekabet, doğrudan transferler için anlaşmaya varılmasını çoğu zaman son derece güçleştiriyor. Üst düzey oyuncular United ve City arasında nadiren geçiş yapıyor. Son ses getiren örnek, 2011'de Old Trafford'daki sözleşmesi sona erdikten sonra City'ye katılan Owen Hargreaves'ti.

Carlos Tevez'in 2009'daki ünlü transferi, iki takım arasındaki rekabetin modern dönemdeki en tartışmalı olaylarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak bu transferde, kulüpler arasında doğrudan yapılan bir anlaşmadan ziyade üçüncü taraf mülkiyetine ilişkin karmaşık meseleler söz konusuydu.

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United, yeni yönetim yapısının iki kulüp arasındaki engelleri aşmaya yardımcı olmasını umabilir. CEO Omar Berrada ve Jason Wilcox, daha önce Manchester City'de önemli görevler üstlenmişti. Etihad'daki mevcut ilişkileri ve bağlantıları, City'nin kadrosunda ihtiyaç duymadığı açık olan oyuncu için yürütülecek görüşmeleri kolaylaştırmada belirleyici olabilir.