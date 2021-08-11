Manchester City'nin yıldızlarını kaybetmeye niyeti yok

Jack Grealish eklemesiyle gücünü bir kat daha arttıran Manchester City, elindeki yıldızlar konusunda da garantici davranıyor.

Premier Lig’in son şampiyonu, geçtiğimiz günlerde başarılı savunma oyuncusu John Stones ile 2026 yılında sona erecek yeni bir sözleşme imzalamıştı.

City ilk 11’in üç önemli ismiyle daha uzun vadeli kontratlar yapmayı hedefliyor.Manchester kulübü; Phil Foden, kaleci Ederson ve Raheem Sterling ile masaya oturacak.

Geleceğin kadrosu kuruluyor

Kulübün altyapısından yetişen Foden’ın mevcut kontratı 2024’te sona erecek. 2018’de altı yıllık anlaşmaya imza atan 21 yaşındaki oyuncu, kısa sürede Pep Guardiola’nın gözdeleri arasına girerken, İngiltere milli takımının formasını da 9 kez sırtına geçirdi.

Grealish gibi Foden’ı da gelecek için önemli bir oyuncu olarak gören City yönetimi, maaşına yapacağı zamla Foden’ın gelişimini ödüllendirmek istiyor.

Brezilyalı file bekçisi Ederson’un 2025 yılına dek sözleşmesi bulunuyor. Guardiola’nın gözünde ideal bir numara olan Ederson, henüz 27 yaşında ve uzun yıllar City’nin kalesini korumaya aday.

Sterling ile görüşmeler başlayacak

Bu üçlü içinde en büyük tehlikenin söz konusu olduğu isim Raheem Sterling. Basında, sözleşmesi iki yıl sonra sona erecek olan Sterling’in takımdan ayrılabileceğiyle ilgili söylentiler yer almıştı.

Euro 2020’nin ardından bir süre izin yapan Sterling, geçtiğimiz hafta takımla çalışmalara başlamıştı. 26 yaşındaki yıldız, kulüple yapılacak yeni sözleşme görüşmeleri için bir ekip oluşturdu.

Geçen sezonun son bölümünde zaman zaman yedek kalan Sterling, Chelsea ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinde formasını geri almış, ardından İngiltere’nin Avrupa Şampiyonası’nda finale yürümesinde büyük rol oynamıştı.

Sane'deki hata tekrarlanmayacak

City, Leroy Sane benzeri bir durumu tekrar yaşamamak için kontratları yenilemekte aceleci davranıyor. City, sözleşmesinin son 12 ayına giren Sane’yi ederinin altında bir bonservisle Bayern Münih’e satmak zorunda kalmıştı.

Kulübün iki yıl içinde sözleşmesi bitecek olan Riyah Mahrez, İlkay Gündoğan ve Gabriel Jesus için bir hamle yapıp yapmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Öte yandan; City altyapısından çıkan yetenekli isimleri de yeni kontratlarla ödüllendirmeye devam ediyor. Bunlardan biri, Haziran ayında beş yıllık yeni sözleşmeye imza atan Cole Palmer’dı.

Leicester City ile oynanan Community Shield karşılaşmasına ilk 11’de başlayan 19 yaşındaki Palmer, geçen sezn rezerv takımda çıktığı 16 maçta 13 gol ve 6 asist üretmişti.

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