Manchester City'nin yıldızından Haaland ve Lewandowski itirafı

Bundesliga'nın yıldızlarıyla adı anılan Manchester City'nin başarılı orta saha oyuncusu takımının son durumunu değerlendirdi.

Manchester City'nin orta sahadaki yıldızı Rodri, takımının santrfor eksikliğine rağmen sahte 9 kullanarak oldukça iyi bir futbol oynadığını söyledi.

Takımının isminin Robert Lewandowski ve Erling Haaland gibi isimlerle anılmasına rağmen şu anda bile çok iyi bir kadro olduklarını belirten Rodri, takımına güvendiğini söyledi.

Rodri ne söyledi?

Takımının Brighton ile oynadığı karşılaşma öncesinde talkSport'un sorularını yanıtlayan Rodri, oynadıkları futbolun keyif verici olduğunu belirtti:

"Önümüzdeki dönemde net bir dokuz numaramız olup olmayacağını bilmiyorum. Eğer yeni bir santrforumuz olursa oyun tarzımızı değiştirip buna adapte olacağız. Şu an bu şekilde oynuyoruz ve bence işe yarıyor.

"Geçen sezon da bu şekilde oynayıp, şampiyonluğa ulaşmıştık. Bana kalırsa takımımız şu an harika gidiyor."

Yeni takım arkadaşı Jack Grealish'i de değerlendiren Rodri, milli oyuncunun takımı için her şeyini verdiğini söyledi:

"Jack Aston Villa'da olduğundan daha farklı bir pozisyonda oynuyor. Elbette büyük bir yeteneği var ve çok iyi bir oyuncu. İlerleyen yıllarda Manchester City'ye büyük bir katkı vereceğine eminim. Takıma çok çabuk adapte oldu ve bizim için sahada işleri kolaylaştırıyor."

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