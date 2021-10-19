Manchester City'nin yıldız adayı Şampiyonlar Ligi'nde ilk golünü attı

19 yaşındaki genç yetenek Club Brugge karşısında oyuna sonradan girip fileleri havalandırdı.

Dünya yıldızlarıyla bezeli kadrosuyla parmak ısırtan Manchester City, altyapıdan da yıldız adayları yetiştirmeye devam ediyor. City formasıyla Avrupa sahnesinde adını duyuran son isim 2002 doğumlu Cole Palmer oldu.

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge’a konuk olan Manchester City rahat bir maç çıkarırken, teknik direktör Pep Guardiola erken yakalanan farkın rahatlığıyla rotasyonda fazla süre alamayan oyunculara da şans verdi.

65. dakikada Kevin De Bruyne’nin yerine dahil olan Cole Palmer, sadece iki dakika sonra Raheem Sterling’in asistinde topu ağlarla buluşturarak takımının dördüncü golünü kaydetti.

Bu, Palmer’ın A takımda attığı ikinci gol oldu. 19 yaşındaki orta saha oyuncusu daha önce City’nin Lig Kupası’nda Wycombe Wanderers’ı 6-1 yendiği maçta da tabelaya adını yazdırmıştı.

Palmer yıldızlara katıldı

Club Brugge’e attığı gol, Palmer’ı Manchester City tarihinde özel bir yere koydu. Palmer, 20 yaşından önce City formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde gol atmayı başaran üçüncü oyuncu oldu.

Bunu daha önce başaran isimler; tıpkı Palmer gibi City altyapısından yetişen Phil Foden ve Kelechi Iheanacho. Foden şu anda City’nin ve İngiltere milli takımının önemli ayakları arasında yer alıyor. Iheanacho ise kariyerini Leicester City’de sürdürüyor.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ikinci maçına çıktı

A takımla ilk maçına Eylül 2020’de çıkan Palmer, City’nin Lig Kupası’nda Burnley’yi 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada görev yapmıştı.

Bundan bir ay sonra Marsilya’ya karşı ilk Devler Ligi heyecanını yaşayan Palmer, Premier Lig’de sahne almak için ise bu sezonu beklemek zorunda kaldı.

İkinci haftada Norwich’e karşı 21 dakika sahada kalan Palmer, Cumartesi günü ise Burnley karşısında normal sürenin bitimine bir dakika kala oyuna dahil oldu.

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