Jack Grealish parayı değil kupayı seçti

Manchester City'nin yeni transferi Jack Grealish, şampiyonluk hayalleri için Aston Villa'nın astronomik teklifini geri çevirmiş.

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en yetenekli oyunculardan biri olarak gösterilen Jack Grealish, Manchester City ile anlaştıktan sonra sağlık kontrolünden geçti ve kulüp binasına gelerek imzayı attı.

İngiliz basını 25 yaşındaki yıldızın Pep Guardiola'nın takımında forma giyebilmek için büyük bir fedakarlık yaptığını ve daha yüksek maaşı reddettiğini belirtti.

Para ikna etmedi

City'nin 100 milyon sterlin'lik serbest kalma maddesini ödemeyi kabul etmesiyle top Grealish'e geçti. Altyapıdan yetişen yıldızını takımda tutmak isteyen Aston Villa, Grealsih'e City'nin önerdiğinden daha yüksek bir maaş teklif etti.

Bu talebi geri çeviren ve daha düşük maaşa rağmen City'den gelen teklifi kabul eden Grealish, 19 yıldan bu yana formasını giydiği Aston Villa'ya veda etti.

Kırgınlık yok

Sky Sports muhabiri Kaveh Solhekol’ün aktardığı bilgiye göre; Grealish, Aston Villa’dan ayrılma kararını verirken çok zorlandı. Kalmakla gitmek arasında uzun süre tereddüt yaşayan yıldız oyuncu, sonunda başarı için Premier Lig’de ve Şampiyonlar Ligi’nde zirveye oynayan City’yi seçti.

Grealish’i takımda tutabilmek için kulübün imkanlarını sonuna kadar zorlayan ve büyük bir maddi yükün altına girmeye hazır olan Aston Villa yönetimi, oyuncunun kararını saygıyla karşıladı. İki taraf arasında ayrılığın ardından herhangi bir kırgınlık yaşanmadı.

Express’in haberine göre Grealish, City’den yılda yaklaşık 18 milyon euro kazanacak. Aston Villa ile 2020 yılında beş yıllık bir sözleşme imzalayan 25 yaşındaki oyuncu, eski kulübünde yıllık 7,3 milyon euro kazanıyordu.

Taraftarlar öfkeli

Kulüp Grealish konusunda olgun bir tavır sergilese de, bazı taraftarlar Grealish'e olan kızgınlıklarını sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla ifade etti.

Bir Aston Villa taraftarları, Grealish formasının üzerindeki ismi yakarak sildiği bir videoyu paylaştı.

The Villa are just pure entertainment aren’t they 😂 pic.twitter.com/vdQWrdn2QQ — The Baggies Bible (@TheBaggiesBible) August 4, 2021

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