Manchester City'nin UEFA kararına itiraz davası görülecek

CAS'a başvuran Manchester City'nin UEFA'nın verdiği iki yıllık Avrupa kupalarıdan men cezasına itiraz davası 8-10 Haziran'da görülecek.

UEFA'nın finansal fair play kurallarına uyulmadığı gerekçesiyle verdiği iki sezon Avrupa kupalarından men cezası için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvuran 'nin temyiz davası 8 ve 10 Haziran tarihlerinde görülecek.

Kasım 2018'de Alman dergisi Der Spiegel tarafından yayınlanan Football Leaks belgelerine dayanan bir dizi iddiadan sonra UEFA kulübe soruşturma başlatmıştı. Ardından 14 Şubat 2020 tarihinde 2020-2021 ile 2021-2022 sezonları için kulübe Avrupa kupalarından men ve 30 milyon euro para cezası verilmişti.

İngiliz kulübü ise bu sürecin kusurlu olduğunu söyleyerek karara itiraz edeceklerini açıklamıştı.

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Koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen Premier Lig'de yeniden başlangıç tarihinin 12 Haziran olabileceği iddia edilirken CAS'ın bu tarihten önce Manchester City için karar vereceği belirtildi.