Manchester City'nin sahipleri, Hindistan'dan kulüp satın alıyor

Birçok ülkede futbol kulübüne sahip olan Manchester City'nin patronları, bu kez de Hindistan'a göz dikti.

Başta Manchester City olmak üzere birçok kulübün sahipliğini yapan City Football Group'un hedefinde yeni bir coğrafya var.

Son olarak Çin 3. Lig ekiplerinden Sichuan Jiuniu FC'yi bünyesine katan şirket, şimdi de Hindistan'dan futbol kulübü satın almak için kolları sıvadı.

>> Süper Lig'in en çok kazanan futbolcuları

Manchester City CEO'su Ferran Soriano, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Çin ve Hindistan gibi futbola gerçekten tutkulu olan pazarlara ilgi duyuyoruz. Bu nedenle Asya'da bizim için farklı fırsatlar oluşabilir. Neredeyse iki yıldır Hindistan'ı gözlemliyoruz. Bu sene Hindistan'a yatırım yapabiliriz'' ifadelerini kullandı.

Birçok coğrafyada toplam 7 kulübe sahiplik yapan City Football Group'un bünyesinde Manchester City ve Sichuan Jiuniu FC dışında New York City, Melbourne City, Yokohama F Marinos, Atletico Torque ve Girona yer alıyor.

Bünyelerindeki takım sayısının artabileceğinin sinyallerini veren Ferran Soriano, ''Önümüzdeki 5 yıl içinde neler değişecek bilmiyorum fakat şirketin iki veya üç takımı daha olabilir.6 yıl önceki vizyonumuzu tamamlamak için iki ya da üç kulüp daha satın alabiliriz'' şeklinde konuştu.