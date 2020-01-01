Manchester City'nin sahibi şirket, 9. kulübünü satın aldı

City Football Group, Belçika takımı Lommel'i satın alarak 9. kulübüne sahip oldu.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'yi de bünyesinde bulunduran City Football Group (CFG), takımı Lommel'i satın aldı.

CFG'den yapılan açıklamada, şirketin Belçika 2. Futbol Ligi'nde mücadele eden Lommel Futbol Kulübünün çoğunluk hisselerini satın aldığı belirtildi.

Belçika'nın Limburg şehrinde 2003 yılında kurulan Lommel, maçlarını 8 bin kişilik Soeverein Stadı'nda oynuyor.

CFG, Manchester City'nin yanı sıra 'de New York City, 'da Melbourne City, 'da Yokohama F. Marinos, 'da Atletico Torque, İspanya'da , Çin'de Sichuan Jiuniu, 'da Mumbai City takımlarının hisselerini satın almıştı.

Daha fazla takım

Lommel, böylece şirketin bünyesine kattığı 9'uncu kulüp oldu.