Manchester City’nin olası Kane transferi, Barcelona ve Messi’yi nasıl etkileyecek?

Manchester City’nin transfer hedefi olarak Harry Kane’i belirlemesi, yalnızca Tottenham’ı değil Barcelona ve Messi’yi de etkilemişe benziyor.

Manchester City, Sergio Agüero’nun sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılmasının ardından kadrosuna bir santrfor takviyesi yapmaya karar vermişti.

Harry Kane’in de kariyerinin geri kalanında üst düzey maçlarda oynamak ve kupalar kazanmak istemesinin ardından Pep Guardiola yönetimindeki City, İngiliz santrforu transferdeki önceliği olarak belirlemişti.

Bu transfere sıcak bakan Kane de Tottenham’ın sezon öncesi hazırlıkları kapsamındaki antrenmanına katılmama kararı almıştı.

Fakat City’nin golcü transferindeki hedefini Harry Kane olarak belirlemesi, yalnızca Tottenham’ı değil Barcelona ve Lionel Messi’yi de zor durumda bıraktı.

Neler yaşandı?

Lionel Messi’ye ve diğer yeni transferlerine lisans çıkarmak için maaş bütçesinde yer açmak zorunda olan Barcelona; Umtiti, Pjanic gibi isimlerin yanı sıra Antoine Griezmann’ı da satmaya sıcak bakıyordu.

Ayrıca Manchester City’nin de Fransız hücumcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürülmüştü. Ancak Marca'nın haberine göre, Kane transferinde yaşanan son gelişmelerin ardından İngiliz devi bu ihtimali rafa kaldırmış gibi görünüyor.

Diğer İngiliz ekipleri ise Griezmann’ı kadrosuna katmaya pek de olumlu yaklaşmayabilir. Oyuncunun 30 yaşında olması, son dönemde transfer politikalarını değiştirerek genç isimlere yönelen Liverpool, Chelsea ve Manchester United ihtimallerini dışarıda bırakılıyor.

Diğer Premier Lig devleri Arsenal ve Tottenham ise, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edemeyecek olmaları sebebiyle Fransız golcüyü ikna edemeyebilir.

Messi’nin sözleşme bilmecesi devam ederken Barcelona Başkanı Laporta, tüm bunlardan sonra yeni bir arayışın içine girmek zorunda kalabilir.

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