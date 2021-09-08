Manchester City'nin kalesi bu hafta eski Bursasporlu'ya emanet

Brezilya Futbol Federasyonu ve ABD'den gelen haberle sarsılan Manchester City'yi hesapta olmayan bir hafta sonu sürprizi bekliyor.

Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin "kırmızı liste"sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı. İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonunun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak.

Ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.

Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek. Alınan bu karar ise en çok Ederson'dan mahrum kalacak Manchester City'yi vuracak.

Kale Carson'a emanet

Ederson'un yanı sıra ABD Milli Takım kampında koronavirüs testi pozitif çıkan ve ülkesinde karantinada bulunan yedek kalecisi Zack Steffen'dan da yoksun olan Manchester City'de Cumartesi günü oynanacak Manchester City karşılaşmasında kaleyi bir dönem Bursaspor forması da giyen Scott Carson koruyacak. Daha önce İngiltere Milli Takımı'nın formasını da giyen Carson, geride bıraktığımız iki sezonda kiralık olarak City kadrosunda yer alan 36 yaşındaki veteran kaleci, son iki sezonda bir maça çıkmıştı.

Bir diğer yedek kalecisi Aro Muric'i Adana Demirspor'a kiralayan Manchester City'de Leicester karşılaşmasında yedek kulübesinde ise 18 yaşındaki altyapı oyuncusu Cieran Slicker ya da 17 yaşındaki bir diğer akademi oyuncusu Mikki van Sas olacak. Carson 2011-2012 ve 2012-2013 sezonlarında forma giydiği Bursaspor ile 77 karşılaşmada görev yapmış ve 2013-2014 sezonunda Wigan Athletic'e transfer olmuştu.

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