Manchester City’nin FFP konusundaki mahkeme süreci uzayabilir

FFP kurallarının ihlaliyle ilgili yargı süreci, Manchester City'nin uzun yıllar daha başını ağrıtabilir.

Premier Lig yönetimi ile Manchester City kulübü, lig kurallarının ihlaliyle ilgili suçlamalar nedeniyle mahkemelik olmuştu. Yargı sürecinin kısa süre içinde tamamlanması olası gözükmüyor.

City’nin eski finans danışmanı Stefan Borson’ın yaptığı açıklamalar, Premier Lig’in başlamasına iki hafta kala konuyu yeniden gündeme taşıdı.

Borson, City dışında kalan 10 kulübün baskısı nedeniyle Premier Lig’in davadan vazgeçmeyeceğini düşünüyor.

City ne ile suçlanıyor?

Alman futbol dergisi Der Spiegel’in 2018 yılında yayımladığı gizli belgeler, Premier Lig yönetiminin resmi bir soruşturma başlatmasına yol açmıştı.

Manchester City kulübü, Finansal Fair Play (FFP) kurallarını esnetmek amacıyla gelirlerini olduğundan fazla göstermekle suçlanıyor.

2002-2007 yılları arasında City ile çalışan Borson, kulübün el değiştirme sürecinde de aktif rol oynamıştı. Tayland’ın eski başbakanı Thaksin Shinawatra, 2007’de 90 milyon sterlin ödeyerek aldığı kulübü, yalnızca bir yıl sonra Abu Dhabi United Group’a 200 milyon sterlin’e satmıştı.

Borson ne söyledi?

Aynı zamanda bir hukukçu olan Borson, City’nin 2014 yılında aldığı ilk FFP cezasından bu yana konuyla ilgili tüm gelişmeleri yakından takip ediyor. 2019’da UEFA’nın City için verdiği Şampiyonlar Ligi’nden iki yıl men kararını Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) bozmuştu.

“City’ye yöneltilen suçlamaların ciddi bir tarafı yok. Ancak Premier Lig henüz vazgeçmeye niyetli değil. Büyük olasılıkla, diğer 19 kulübün baskısıyla ne kadar zor gözükse de City’yi cezalandırmak istiyorlar.”

“Premier Lig, City’nin üzerine bu suçlamalarla gelmeye devam ederse hukuki süreç uzun yıllar sürebilir ve bundan kazançlı çıkan sadece avukatlar olur.”

Mahkeme süreci nasıl işliyor?

Öte yandan, Manchester City’nin dava sürecinde yaşanan gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılmaması yönündeki talebi, mahkeme tarafından reddedilmişti.

Bu sayede davanın akışıyla ilgili daha detaylı bilgiler gün ışığına çıktı. Premier Lig yönetimi, tıpkı UEFA gibi Manchester City’den kulübün finansal dökümlerini tüm detaylarıyla paylaşmasını istiyor.

Premier Lig, kendi içinde UEFA’dan bağımsız bir FFP sistemine sahip. Bu da, mahkemeden çıkacak sonuca göre, UEFA’dan herhangi bir ceza gelmese dahi, City’nin İngiltere içinde yaptırımlarla karşılaşabileceği anlamına geliyor.

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