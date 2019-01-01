Manchester City'nin eski oyuncusu Pablo Zabaleta: Kevin De Bruyne her maçta oynamalı

Manchester City’nin eski oyuncularından Pablo Zabaleta, Belçikalı yıldız Kevin De Bruyne’ün her maçta oynaması gerektiğini söyledi.

Premier Lig’de sezona istediği gibi başlayamayan son şampiyon , geride kalan 5 haftada 5 puan kaybetti.

Kendi evinde ile 2-2 berabere kalan Pep Guardiola’nın ekibi, Norwich City’ye de 3-2 mağlup olarak ’un 5 puan gerisine düştü.

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İngiliz ekibin eski oyuncularından Pablo Zabaleta, Manchester City’nin UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda ’i 3-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

BT Sport’a açıklamalarda bulunan Zabaleta “Kevin De Bruyne gibi oyuncuları izlemek büyük bir keyif. Onun takıma kattıklarını çok net görebiliyorsunuz. O gerçekten olağanüstü bir oyuncu. Onun genellikle 2-3 asist veya goller attığını izliyoruz. Ancak bunların dışında toplu ve topsuz oyunda gerçekten fark yaratıyor. Şu anki durumda her maçta oynaması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Shakhtar Donetsk karşısında alınan galibiyet ile birlikte moral depolayan Manchester City, Premier Lig’in 6. haftasında 21 Ekim Cumartesi günü TSİ 17:00’de ’u konuk edecek.