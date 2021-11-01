Manchester City oyuncusu Sterling'den Barcelona'nın forveti Sergio Agüero'ya destek mesajı

Barcelona'nın, Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçın ilk yarısında baş dönmesi şikayetiyle hastaneye kaldırılan Sergio Agüero'nun durumu hakkında, Katalan kulübünün geçici antrenörü Sergi Barjuan açıklama yaptı.

Arjantinli yıldız forvet, baldır sakatlığı sebebiyle 2 ay sahalardan uzak kalmasının ardından nihayet ekim ayındaki Valencia maçında saha çıkmıştı.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı, Alaves maçının ilk yarısında sahadayken nefes darlığı yaşadı. Sergio Agüero, daha sonra oyundan çıkmak zorunda kaldı ve tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.

Ne yaşandı?

Agüero, Camp Nou'daki Alaves maçının bitimine 40 dakika varken rahatsızlık geçirdi. Arjantinli forvet, girdiği bir ikili mücadele sonrasında nefes almakta zorlandı ve kendisini yere bırakarak göğüs bölgesini gösterdi.

Barcelona sağlık ekibi tarafından yapılan bir değerlendirmenin ardından, Agüero'nun oyundan çıkarılıp hastaneye kaldırılmasına karar verildi. Sergio Agüero, sahayı gözyaşları içerisinde terk etti.

Arjantinli yıldız oyuncu, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Camp Nou'dan ambulansla ayrıldı.

Barcelona kulübü maçın ardından, Sergio Agüero'nun geçirdiği rahatsızlık sebebiyle kalp muayenesinden geçtiğini açıkladı.

Barcelona menajeri Barjuan maçın ardından Movistar'a konuştu: "Agüero'ya ne olduğunu sorduğumda başının döndüğünü söyledi. Daha sonra, tam olarak rahatsızlığının ne olduğunu anlamak için onu hastaneye götürdüler. Şimdilik, bu konuda daha fazla ayrıntı veremiyorum."

Ayrıca Barcelona'nın stoperi Gerard Pique, maçın bitimine 20 dakika varken oyundan topallayarak çıkmak zorunda kaldı ve yerini Clement Lenglet'ye bıraktı.

Barcelona, çarşamba günü Koeman'ın görevden alınmasının ardından ilk maçını Alaves ile oynadı ve sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Sterling, Agüero'ya destek verdi

Agüero'ya, geçirdiği rahatsızlığın ardından Manchester City forması giyen eski takım arkadaşı Raheem Sterling'den destek mesajı geldi.

Sterling, "Güçlü kal kardeşim, hepimiz seninleyiz. Acil şifalar" yazarak Agüero'ya destek oldu.

Ayrıca Manchester City, eski yıldızı Sergio Agüero için şu şekilde bir tweet yayınladı: "Manchester City'deki herkes, sana acil şifalar diliyor."

Büyük resim neyi gösteriyor?

Sergio Agüero, son yıllarda üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalıyor.

2020-2021 sezonuna Manchester City formasıyla giriş yapan Sergio Agüero, o dönemlerde diz ve hamstring sakatlıklarıyla uğraşmak zorunda kalmıştı. Geçirdiği sakatlıklar sebebiyle Arjantinli yıldız forvet, sadece 12 Premier Lig müsabakasında forma giyebilmişti.

Sergio Agüero, yaşadığı sakatlıkların sebebiyle Barcelona kariyerine de istediği gibi başlayamazken geçtiğimiz haftaki Real Madrid mücadelesinde 1 gol atmayı başardı.

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