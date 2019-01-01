Manchester City'li futbolcu Phil Foden, Guinnes Rekorlar Kitabı'nda!

19 yaşındaki İngiliz futbolcu Phil Foden, Premier Lig şampiyonluğu yaşayan en genç oyuncu ünvanıyla Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdi.

Manchester Cty'de forma giyen 19 yaşındaki Phil Foden adını Guinnes Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

City'nin 100 puana ulaşarak şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda kadroda bulunan Foden, 17 yaş ile Premier Lig'i kazanan en genç futbolcu rekorunun sahibi oldu.

Guinnes Rekorlar Kitabı'na girmesi hakkında konuşan Foden, "Bu rekoru duyunca mutluluktan uçtum. Biri söyleyene kadar haberim bile olmadı. Artık 'dünya rekorum var' diyebilmek oldukça havalı" ifadelerini kullandı.

Bu sezon City ile 6 maça çıkan İngiliz oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Zagreb ağlarına 1 gol bırakırken, mücadelesinde ise Rahem Sterling'in 3. golünü hazırladı.