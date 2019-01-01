Manchester City'den Puma ile 760 milyon euro'luk anlaşma!

Manchester City, forma sponsorluğu için Puma ile anlaştı.

Premier Lig kulüplerinden Manchester City, spor ürünleri firması Puma ile uzun süreli forma anlaşması imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Alman spor ürünleri firması Puma ile Temmuz 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere uzun süreli ekipman ve forma sponsorluğu anlaşmasına varıldı.

İngiltere basınında, Manchester City'nin Puma'dan 10 yıllık anlaşma karşılığında 650 milyon sterlin (760 milyon euro) alacağı öne sürüldü.

Manchester City'nin ekipman ve forma sponsorluğu için Nike ile anlaşması bulunuyordu.