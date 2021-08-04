Manchester City'de Jack Grealish'in rekoru birkaç gün sürecek

Aston Villa'nın yıldızını kadrosuna katarak, tarihinin en pahalı transferine imza atmaya hazırlanan Manchester City'de bu rekor birkaç gün sürecek.

Finalde Chelsea'ye kaptırdığı Şampiyonlar Ligi kupasını gelecek sezon kazanmak isteyen ve bu doğrultuda kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Manchester City, Jack Grealish transferini gün içerisinde resmen açıklamaya hazırlanırken, İngiltere Milli Takımı'nın bir diğer yıldızı Harry Kane için de gün sayıyor.

İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Grealish için 100 milyon euro'yu aşan bir bonservis bedeli ödeyecek olan Pep Guardiola'nın takımı, haftalar süren görüşmelerin ardından Tottenham forması giyen Harry Kane için de mutlu sona bir hayli yaklaştı.

City böylece ilk kez 100 milyon euro'yu aşan transferler yapacak.

Kane ayrılmak istediğini açıklamıştı

Daha önce ödediği en yüksek bonservis bedeli Ruben Dias için Benfica'ya verilen 68 milyon euro olan City, efsane golcüsü Sergio Agüero ile yeni sözleşme imzalamamasının yanı sıra Angelino, Jack Harrison ve Lukas Nmecha gibi isimleri de bonservisle satarken, bu yaz yaklaşık 39 milyon euro'luk transfer geliri elde etmişti.

Manchester City'nin Grealish'in ardından bu sezon yaptığı ikinci transfer olması beklenen Harry Kane, EURO 2020 öncesinde takımdan ayrılmak istediğini açıklamıştı. 28 yaşındaki golcü geride bıraktığımız sezonda Londra ekibi için çıktığı 35 Premier Lig karşılaşmasında 23 gol atarken, arkadaşlarına 13 de gol pası vermişti.

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