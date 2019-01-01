Manchester City'de Guardiola'nın alternatifi Pochettino

Manchester City yönetimi, Pep Guardiola'nın takımdan ayrılması halinde Mauricio Pochettino'yu göreve getirmek istiyor.

, 2020 yazında takımdan ayrılma ihtimali bulunan Guardiola'nın alternatifini buldu.

Daily Mail'ın haberine göre kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan deneyimli teknik direktörün kontratında yer alan özel bir madde sayesinde bu yaz takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor.

City yönetimi, henüz yeni sözleşme imzalanmayan Guardiola'nın takımdan ayrılması halinde Arjantinli çalıştırıcı Mauricio Pochettino'yu göreve getirmeyi planlıyor.

Yeni sözleşme hakkında geçtiğimiz aylarda kısa bir açıklamada bulunan Guardiola; "Görüşmelere açığım ancak bu çok kolay bir durum değil. Kulübü, oyuncuları ve hala birlikte çalışabildiğimizi görmek istiyorum." sözlerini kullanmıştı.

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Toplam yedi yıl süren ve maceralarının ardından 2016 yazında Manchester City'nin başına geçen 48 yaşındaki teknik adam, İngiliz ekibiyle geçirdiği üç sezonda iki lig şampiyonluğu yaşadı.

Guardiola yönetimindeki Manchester City, 16 haftanın geride kaldığı Premier Lig'de lider 'un 14 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.