Manchester City'de De Bruyne'den sonra Fernandinho da sakatlandı

Ligin 36. haftasında Manchester United deplasmanına çıkan ve 2-0 kazanan Manchester City'de kadronun kilit isimlerinden Fernandinho sakatlandı.

'ye, bir önceki hafta maçında sakatlanan Kevin De Bruyne'den sonra yeni bir sakatlık haberi daha geldi.

Takımın 33 yaşındaki orta sahası Fernandinho, 24 Nisan Çarşamba günü oynanan karşılaşmasında, 51. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

Oyuncunun sakatlığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. 25 Nisan Perşembe günü MR çektirecek olan Fernandinho, sakatlığının ardından şunları söyledi: "Kontrollerin ardından ne olduğunu anlayacağız. Doktorla konuşup en doğru kararı vereceğiz. Paul Pogba'nın şutunu engellediğimde dizimde bir sıkıntı hissettim. Biraz sarsılsam da oyuna devam ettim. Ama sonunda oyundan çıkmak zorunda kaldım."