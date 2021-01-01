Manchester City'de 5 futbolcu karantinada

Manchester City Menajeri Pep Guardiola, 5 oyuncunun Covid-19 nedeniyle karantinada olduğunu duyurdu. Bu oyuncular Chelsea maçında forma giyemeyecek.

Premier Lig ekiplerinden 'de 5 futbolcu Covid-19 nedeniyle karantinada.

Menajer Pep Guardiola yaptığı açıklamada, ''5 oyuncumuz şu anda 10 günlük karantinada'' diye konuştu. Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen maçıyla ilgili de konuşan Guardiola, ''Everton'la oynamak için yeterli oyuncuya sahiptik. Everton maçını oynamak istedik. Yeterli oyuncumuz var, akadamemiz var'' dedi.

Manchester City'de izolasyondaki 5 futbolcu 3 Ocak'ta oynanacak karşılaşmasında forma giyemeyecek.