Manchester City'de 5 futbolcu karantinada
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Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de 5 futbolcu Covid-19 nedeniyle karantinada.
Menajer Pep Guardiola yaptığı açıklamada, ''5 oyuncumuz şu anda 10 günlük karantinada'' diye konuştu. Koronavirüs vakaları nedeniyle ertelenen Everton maçıyla ilgili de konuşan Guardiola, ''Everton'la oynamak için yeterli oyuncuya sahiptik. Everton maçını oynamak istedik. Yeterli oyuncumuz var, akadamemiz var'' dedi.
Manchester City'de izolasyondaki 5 futbolcu 3 Ocak'ta oynanacak Chelsea karşılaşmasında forma giyemeyecek.