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Arsenal v Manchester City - Carabao Cup FinalGetty Images Sport

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Manchester City yıldızı transfer döneminde İngiliz rekabetini kızıştırıyor

Transfers
T. Reijnders
M.City
Newcastle United
Nottingham Forest
Hollanda
İngiltere

Etihad kalesinden ayrılacak mı?

Manchester City'ye yalnızca bir yıl önce 55 milyon euro karşılığında katılan Hollandalı Tijjani Reijnders, Etihad kalesinden ayrılmak için valizlerini toplamak üzere olabilir.

Reijnders geçen sezon Premier Lig'de 19 maçta ilk 11'de forma giydi (toplamda 28 maç) ve İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun açıkladığı üzere, Hollandalı orta saha oyuncusu diğer İngiliz kulüplerinin de ilgisini çekiyor.

Transfer uzmanı, "X" üzerindeki resmi hesabından şunları ekledi: "Nottingham Forest, son günlerde 28 yaşındaki Hollandalı oyuncuya ilgi gösterdi".

Ayrıca Newcastle'ın da, Brezilyalı Bruno Guimaraes'in Arsenal'e yönelik olası ayrılığının gölgesinde, orta sahasını güçlendirmek için Hollandalı oyuncuyla ilgilendiğine dikkat çekti.

Şimdi geriye, Manchester City'nin yeni teknik direktörü İtalyan Enzo Maresca'nın, Milan'dan katılmasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra Reijnders'in ayrılışına yönelik tutumu kalıyor.


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