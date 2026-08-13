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Manchester City v Inter Milan - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

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Manchester City yıldızı, Tottenham ile bağlantısı gündemdeyken antrenmanlara katılmadı

Premier Lig
Savinho
M.City
Tottenham Hotspur
İngiltere
Brezilya

Brezilyalı oyuncu Savinho, dün perşembe günü Manchester City antrenmanına katılmadı; isminin Tottenham Hotspur'a transferle anılması sürüyor.

"The Sun" gazetesi, Manchester City'den kaynakların oyuncunun ayrılmak ve Spurs'e katılmak istediğini teyit etmesiyle birlikte, Tottenham'ın Savinho ile anlaşmayı umduğunu aktardı.

Manchester City'den kaynaklar, Brezilyalı kanat oyuncusunun antrenmanlara hastalık nedeniyle katılmadığını belirtti.

Haberlere göre, 22 yaşındaki Savinho bu hafta bir kez daha Tottenham'a transfer olma isteğini açıkça ortaya koydu.

Bu durum, Tottenham anlaşmayı tamamlamak için baskısını sürdürürken Manchester City'yi hücum seçeneklerinden biri hakkında zor bir kararla karşı karşıya bırakabilir.

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Savinho, 2024 yazında Manchester City'ye katıldı ve sözleşmesi 2031'e kadar uzanıyor.

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