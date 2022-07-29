İngiliz oyuncu, Premier Lig'e uyum sağlamanın kolay olmadığı görüşünde.

Phil Foden, Erling Haaland'ın kale önünde "korkutucu" olduğunu ve Manchester City efsanesi Sergio Agüero'ya çok benzediğini söyledi.

Ancak, aynı zamanda 62 milyon Dolar’lık transferin takıma alışması için biraz zamana ihtiyaç duyabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Premier Lig ekibi City, Haaland'ı Borussia Dortmund'dan transfer etmek için büyük para harcadı ve Norveçli yıldızı takıma dahil etmek için birçok Avrupa deviyle mücadele etti.

Foden, Bayern Münih ile sezon öncesi bir hazırlık karşılaşmasında ilk maçında ilk golünü atan Haaland’dan etkilenmiş gibi görünüyor.

İngiliz oyuncu onu, 2011 ve 2021 yılları arasında City formasıyla 260 gol kaydeden Agüero ile karşılaştırdı.

Foden, Haaland hakkında ne dedi?

İngiliz yıldız, Haaland'ın Premier Lig’in hızına ayak uydurmak için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

Foden, Sky Sports’a verdiği demeçte yeni takım arkadaşının gol bölgesinde oldukça korkutucu ve çok iyi olduğunu aktarıyor.

“Kalenin önünde, kesinlikle korkutucu bir oyuncu.

"Herkes onun gol rekorunu, kaç gol attığını biliyor ama tamamen farklı bir lige, çok daha hızlı futbolun oynandığı bir ülkeye geldi.

“Bu yüzden alışması biraz zaman alabilir ve bu, hiç kolay bir şey değil. Fakat işler akışına girdiğinde durdurulamaz olacak.

"Agüero ile çok benzer. Haaland'ın da her türlü gol atma becerisi var.

“Dediğim gibi, kale önünde korkutucu ve onu doğru alanda topla buluşturduğumuzda bu yıl bizim için gerçekten harika olacak.”

Haaland saha dışında nasıl?

Norveçli oyuncunun, kendisini Pep Guardiola'nın yıldızlarla dolu kadrosuna dahil etmesi uzun sürmedi.

22 yaşındaki oyuncu kendisini Foden'a da sevdirdi ve City'nin 2022-23'te iç ve Avrupa kupalarında hedeflerine ulaşması için en önemli oyuncularından birisi olacak.

Ve Foden, onun kesinlikle City için doğru bir isim olduğu düşünüyor.

Foden, Haaland’la ilgili yaptığı açıklamada, "Saha içinde olduğu kadar saha dışında da harika bir karakter, takıma müthiş bir katkı sağlayacak.

"Herkesi güldürüyor ve son derece mütevazı birisi. Bunlar, yeni bir takıma girdiğinizde çok önemli özellikler.

"Bizimle bir şeyler kazanmak için can atıyor. Bu yüzden, bu tür şeyler herkese pozitif bir enerji veriyor” dedi.

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