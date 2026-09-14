Manchester City yıldızı, kırmızı kart sonrası Foden'in soyunma odasında ne yaptığını açıkladı

Bir basın raporu, bugün pazartesi günü, Manchester City yıldızı Phil Foden'in, dün Manchester United karşısında kırmızı kart görmesinin ardından soyunma odasındaki tepkisini ortaya koydu.

Foden, Bruno Fernandes'e yaptığı tekme nedeniyle 23. dakikada direkt kırmızı kart gördü.

City, maçın 70 dakikadan fazlasını on kişi oynamasına rağmen, Erling Haaland'ın tartışmalı golü sayesinde Old Trafford'da yaklaşık üç yıldan bu yana ilk galibiyetini elde etti.

Maçın adamı Elliot Anderson, "The Sun" gazetesine göre, Foden'in takım arkadaşlarıyla bir araya geldiğinde "sevinçten zıpladığını" açıkladı.

Anderson şöyle konuştu: "Maçın tamamında oynayamadığı için büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı açıktı, ancak soyunma odasında sevinçten zıplıyordu. Hepimiz gibi."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kırmızı kartın maçı çok daha zor hale getirdiği açık, hepimiz kenetlendik ve bu, oyuncuların gerçek bir mücadeleci liderlik sergilediğini gösteriyor."

Devamında şunları söyledi: "Elbette senin sahadan çıkman ideal değildi Phil, ama hepimiz bunun için mücadele ettik. Bu, oyun tarzını değiştirdi, ancak bu durum altında son derece iyi bir performans sergiledik."

Şöyle tamamladı: "Takım için elimden gelen her şeyi yaptım - birebir mücadeleler ve hatlar arası oyun. İyi bir performans sergilediğimi düşünüyorum, takımla topa sahip olurken sakinliğimi korudum ve herkese yardım ettim."

Anderson, geçen sezon Nottingham Forest ile United'a karşı oynanan gidiş-dönüş maçlarında mükemmeldi ve orta sahada onların ideal hedefiydi.

23 yaşındaki oyuncu, 116 milyon sterlin değerindeki bir transferle Manchester City'ye katılmayı tercih etti ve temmuz ayında yapılan tanıtımı sırasında yeni kulübünü "Manchester'ın Kralları" olarak nitelendirdi.

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