Manchester City Teknik Direktörü Enzo Maresca, Phil Foden'ın bir dönem Avrupa futbolunda herkesin gıptayla baktığı oyuncu olmasını sağlayan dünya çapındaki formuna yeniden kavuşmasına yardımcı olma konusundaki kararlılığını anlattı. İtalyan teknik adam, Etihad Stadyumu'nda geçirdiği zorlu dönemin ardından 26 yaşındaki oyuncuyu yeniden futbolun zirvesine taşımanın kendi sorumluluğu olduğuna inanıyor.

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Foden, City'de yeniden yükselişe geçti

Foden, ülke içi müsabakalardan aldığı cezayı çektikten sonra Manchester City'de hızla formunu yeniden buluyor. 26 yaşındaki hücum oyuncusu, son iki maçında dört gol attı. Bu performansta hafta içinde AEK Atina'ya karşı yaptığı hat-trick öne çıktı.

Formundaki bu ani yükseliş, İngiltere'nin Dünya Kupası kadrosuna alınmamasının ardından yeniden millî takıma çağrılması yönündeki tartışmaları alevlendirdi. Maresca, bu yaz Etihad Stadyumu'na geldiğinden beri Foden'ın yeniden form kazanmasına öncelik verdi. İtalyan teknik direktör, özgüvenini yeniden inşa etmek ve takım için ne kadar değerli olduğunu göstermek amacıyla hücum oyuncusuyla ilk dönemlerde görüşmeler yaptı.

Teknik direktörün yıldızına karşı görevi

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Maresca, göreve gelir gelmez İngiltere millî oyuncusuna destek olmak için harekete geçtiğini anlattı. Maresca, “Göreve başladığımızdan beri Phil'le iki veya üç kez oturup konuştum. Özellikle ilk zamanlarda ona ne kadar önemli olduğunu göstermek istedim. Sevgi doğru kelime mi bilmiyorum ama amacım buydu” dedi.

“Phil'i yıllardır tanıyorum, bu yüzden ne kadar iyi olduğunu biliyorum” diye ekledi. “Farklı nedenlerle son birkaç yıldır yeterince iyi değildi ama Phil gibi oyunculara sahip olduğunuzda daha iyi bir takım olursunuz. Mesele, oyuncuları geliştirmek. İngiltere'nin en iyi oyuncularından biri olmasına yeniden yardımcı olmaya çalışmak benim görevim.”

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Cherki ile doğru dengeyi bulmak

Maresca, Foden'ın yanı sıra 23 yaşındaki oyun kurucu Rayan Cherki'nin oyununu geliştirmek için de çalışıyor. Fransız oyuncu, son dönemde Liverpool ve AEK karşısında attığı harika gollerle göz doldurdu. Ancak Maresca, Cherki'nin büyük yeteneğinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için pozisyon disiplinini geliştirmesi gerektiğinde ısrar ediyor.

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Maresca, “Rayan şu anda Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri” dedi. “Doğru pozisyonda olduğunda, yani onu hatlar arasında bulabildiğimizde, her zaman tehlike yaratıyor. Bazen topu çok sevdiği ve çok hareket etmeyi sevdiği için çoğu zaman yanlış pozisyonda oluyor. Ama doğru pozisyonda olduğunda bizim için her zaman önemli bir silah.”

Cumartesi günü Aston Villa ile oynanacak maç öncesinde konuşan Maresca, Cherki'yi birlikte oynadığı Alessandro Del Piero ve Zinedine Zidane gibi efsanelerle kıyasladı. “Futbolda geçirdiğim 35 yılın ardından pek çok şey görmüş olduğum için oldukça şanslıyım” dedi. “Rayan'ın pek çok iyi özelliği var ama mesele dengeyi bulmak. Oyuncuların mutlu olmasını yüzde 100 isterim, fakat basit şeyleri de severim. İşleri karmaşıklaştırmamak gerek.”

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Maresca, Fransız oyuncunun doğal yaratıcılığını kısıtlamak istemediğini vurguladı. “Rayan gibi çok iyi oyuncuların bazen böyle oynaması gerekir. Bunu yaptığında mutlu olduğunu biliyorum. Takım için pozisyon da yaratabiliyorsa daha da iyi” dedi. “Bunu sürdürmesi gerekiyor. Topu seviyor, topu istiyor ve bu, ondan vazgeçmesini isteyeceğim bir şey değil. Ama doğru dengeyi bulmalıyız. Çünkü onu doğru pozisyonda topla buluşturabildiğimizde pozisyon yaratabiliyor.”

City'yi Villa sınavı bekliyor





Getty Images





Manchester City, hücumdaki ivmesini cumartesi günü Premier League'de Aston Villa deplasmanına taşımak isteyecek. Foden üst düzey performans sergilerken Cherki de sürekli bir yaratıcılık tehdidi oluşturuyor. Maresca'nın takımı, İngiltere'nin orta kesimine yapacağı yolculuğa iyi hazırlanmış durumda.

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City'nin yeni teknik direktörü yönetiminde ülke içindeki üstünlüğünü sağlamlaştırma hedefi açısından bu formunu sürdürmesi kritik önem taşıyacak. Foden içinse Villa Park'ta sergileyeceği bir başka güçlü performans, İngiltere millî takımına dönüşünü sağlayacak son adım olabilir.