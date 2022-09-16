NE OLDU? Haaland, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde eski kulübü Borussia Dortmund'a karşı Manchester City'nin galibiyet golünü attı.

Yıldız golcü, maçın ardından ne kadar oyunun içinde olduğuna dair incelemeye yanıt verdi.

İlk yarıda sadece 11 kez topa dokunabilen Norveçli yıldız, yine de 84. dakikada parlak bir galibiyet elde ederek tüm manşetleri çaldı.

NE DEDİLER: Haaland, "İnsanlar belki topa yeterince dokunmadığımı, bazı şeyler söylüyorlar, ama bu benim umurumda değil" dedi ve ekledi:

"Ne yapacağımı, ne yapmam gerektiğini biliyorum ve tam olarak da bunu yapıyorum.

"Bugün zor bir maçta oldu ve ben, goller atmaya devam edeceğim. Hayalim, topa beş kez dokunup beş gol atmak.

"Benim kesinlikle, en büyük hayalim bu."

BÜYÜK RESİM: Haaland, Premier Lig'de sadece altı maçta 10 gol atarak şimdiden büyük bir etki yarattı, ancak oyun stili de dikkatle incelendi.

Forvet, Bournemouth'u 4-0 yendikleri maçta topa sadece sekiz kez dokundu ve topa dokunuş eksikliğinin gelişimini etkileyip etkilemeyeceği konusunda tartışmalara yol açtı.

Yine de City taraftarları, Pep Guardiola'nın takımında gol atmaya devam etmesi durumunda bu durumu önemsemeyecek.

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