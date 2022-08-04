Norveçli yıldız, İspanyol hocanın gözüne girmek için sınırlarını zorlayacak.

Erling Haaland, Premier Lig'e alışma süreciyle ilgili yapılan konuşmaların arasında Manchester City'deki oyununu geliştirebileceğini düşünüyor.

City, 2022 Community Shield'de Liverpool'a 3-1 yenildi ve Haaland, yenilgi sırasında kaçırılmayacak bir mesafeden bir gol de dahil olmak üzere önemli şansları değerlendiremedi ve gol atamadı.

22 yaşındaki oyuncu, bu yaz Borussia Dortmund'dan City'e 60 milyon Euro'ya bir transfer gerçekleştirdi ve yıldız oyuncunun, Premier Lig'in son şampiyonuna katkı sağlaması bekleniyor.

Ancak Haaland, henüz tam olarak gerçek potansiyeline ulaşmış görünmüyor.

Ne söylendi?

Haaland, Dortmund formasıyla 89 maçta 86 gol atarak böylesine müthiş bir skor rekoruna sahip olmasına rağmen, daha da iyi olabileceğine inanıyor.

Sky Sports'a şunları söyledi: "Her şeyi geliştirebilirim. Bir şeyde iyi olduğumu düşünüyorsanız, her zaman daha iyi olabilirim."

Pep Guardiola yönetiminde oynamanın tadını çıkaracağını belirten Norveçli yıldız, kendisini geliştirmek için yapması gereken her şeyi yapacak.

Haaland, "Sevdiğim bir şey olan konfor alanından çıkmak bu oyunun bir parçası.

"Çünkü, o zaman bir insan olarak daha fazla gelişiyorsunuz.

"Pep Guardiola'nın takımında yer bulmak ve katkı sağlamak için her şeyi yapacağım" dedi.

Norveçli oyuncu, bu söylemiyle hocasına olan saygısını gösterirken Premier Lig'deki rakiplerine de gözdağı verdi.

Haaland yerleşmek için ne dedi?

Yıldız golcü, alışma sürecinde olduğunu kabul etti, ancak durgun bir başlangıç yaptığının o da farkında.

Ve bu fikir, onu şimdilik rahatsız etmiş gibi görünmüyor.

"Göreceğiz. Bu tür şeyler zaman alabilir, ancak ben bu konuda endişelenmiyorum.

"Futbolcu olarak hayat böyle, onunla yaşamak zorundasın. Bir forvet olarak benim için de bu tür durumlar geçerli.

"Üzerinde duramayacağım bir şey, çünkü çok fazla düşünürsem sonunda istemediğim bir şey yapabilirim."

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