Manchester City, yıldız oyuncusunu takımda tutmak için elinden geleni yapıyor

Yıldız oyuncu Rodri'nin bu sezonun ardından Manchester City formasıyla sahalarda yer alıp almayacağı henüz belirsiz. Tecrübeli orta saha oyuncusu, önümüzdeki yaz ayrılma ihtimalini dışlamıyor. City ise İspanyol oyuncuyu takımda tutmak için son bir girişimde bulundu.

The Citizens, Rodri'yi ciddi bir diz sakatlığı ve son zamanlarda yaşadığı birkaç sakatlık nedeniyle uzun süre kadroda görememişti. Ancak son zamanlarda durumu giderek iyileşiyor ve orta saha oyuncusu takım için yeniden önem kazanıyor.

Kısa süre önce 29 yaşındaki İspanyol oyuncu Real Madrid ile anıldı ve bu seçeneği tamamen dışlamadı. “Atlético Madrid'de oynamış olmam, Real Madrid'de oynamamı engellemez. Başkaları da bu adımı attı ve dünyanın en iyi kulüplerini geri çeviremezsiniz; İspanya'ya geri dönmeyi çok isterim.”

Transfer muhabiri Fabrizio Romano'ya göre, Man City, oyuncuyu takımda tutmak amacıyla ona yeni bir sözleşme teklifi sundu. Bu, oyuncunun geleceği hakkında daha fazla netlik sağlayacaktır, ancak yüksek bir bedel karşılığında ayrılma ihtimali de devam etmektedir.

Romano, X hesabından yaptığı paylaşımda nihai kararın Rodri ve ailesine ait olduğunu belirtti. Eğer yeni teklifi reddederse, İngiliz kulübü bu yaz onu bırakmak için önemli bir transfer ücreti talep edecek. Diğer bir seçenek ise, 2027 yazında sözleşmesi sona erdiğinde bedelsiz olarak ayrılması.

Rodri, Pep Guardiola'nın takımının temel direklerinden biri. Şimdiye kadar City formasıyla 293 maça çıktı, bu maçlarda 28 gol attı ve 32 asist yaptı. Ayrıca kulüpte 12 farklı kupa kazandı. 2022/23 sezonunun Şampiyonlar Ligi finalinde Inter'e karşı attığı tek golle Man City'ye ilk Şampiyonlar Ligi kupasını kazandırdı.