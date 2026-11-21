Manchester City, Premier Lig'de puan kaybetmeye devam etti. Fulham'ı konuk eden Gök Mavililer, 1-1'lik beraberlik tuzağına düştü. Kendi sahasında ve taraftarı önünde oynamasına rağmen galibiyet ritmini yeniden yakalayamayan ekibin durumu, bu karşılaşmanın ardından birçok soru işaretini beraberinde getirdi.

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Etihad Stadı'nda teknik direktör Enzo Maresca'nın öğrencileri Fulham engelini aşamadı. Premier Lig'in 11. haftasında bir puanla yetinen ekip, üst sıralar için mücadele etme hedeflerine gölge düşürmeye başlayan kötü gidişini sürdürdü.

Beraberlik, lig yarışında yalnızca iki puan kaybı anlamına gelmedi; Manchester City'nin yaşadığı krizin boyutunu yansıtan olumsuz istatistikleri de beraberinde getirdi. Takım, ligde üst üste dördüncü maçında da galibiyet alamadı ve bu süreçte bir beraberlik ile üç mağlubiyet yaşadı. Bu, ekibin geçen ocak ayından bu yana görmediği bir seri oldu.

Bu sonuçla puanını 22'ye yükselten Manchester City, puan tablosunda üçüncü sırada yer aldı. Fulham ise 11 puana ulaşarak 14. sırada konumlandı. 13. sıradaki Hull City ile puanları eşit olan Londra ekibi, averajda geride kaldı.

Fulham, 15 yıl süren tarihi bir laneti sona erdirdi

Beraberliğin önemi yalnızca Manchester City'nin hesaplarına etkisiyle sınırlı kalmadı; bu sonuç Fulham'a İngiliz futbol tarihinin en uzun üstünlük serilerinden birini sona erdirme fırsatı da verdi.

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Londra ekibi, Eylül 2011'den bu yana ilk kez Manchester City karşısında yenilgiden kurtulmayı başardı ve Gök Mavililer'in tüm kulvarlarda 20 maça ulaşan olağanüstü galibiyet serisine son verdi. Bu seri, İngiliz futbol tarihinde iki takım arasındaki türünün en uzun serisi olarak kayıtlara geçti.

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Böylece Fulham, yaklaşık 15 yıl süren bir hâkimiyete perdeyi indirdi. Manchester City tarihi üstünlüğünü sürdüremezken iki takım da birer puanla sahadan ayrıldı, ancak tamamen farklı hedeflerle.

City savunması gol yemeye devam ediyor

Manchester City taraftarlarının endişesini artıran rakamlar arasında savunma hattındaki sıkıntıların sürmesi de yer alıyor. Takım, tüm kulvarlarda üst üste dokuz maçta gol yedi. Bu, kalesinin üst üste 10 maçta gole kapandığı Aralık 2019'dan bu yana türünün en uzun serisi.

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Olumsuz göstergeler bununla da sınırlı kalmadı. Manchester City, Premier Lig'de üst üste dört maçta ilk golü yiyen taraf oldu. Bu durum, aynı tablonun üst üste beş karşılaşmada yaşandığı Nisan 2012'den bu yana ilk kez gerçekleşti.

Takım ayrıca Premier Lig'de üst üste dört maçta ilk yarıyı geride kapatmak zorunda kaldı. Bu senaryo kulüp tarihinde daha önce yalnızca iki kez, Ekim 1995 ve Nisan 2006'da yaşanmıştı. Bu tablo, ekibin maçların başında yaşadığı zorlukların boyutunu gözler önüne seriyor.

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Fulham puan bırakıyor, City olağanüstü sicilini koruyor

Öte yandan Etihad Stadı'ndan olumlu bir sonuçla ayrılmayı başarsa da Fulham, maçlarda üstünlüğünü koruma konusunda ideal bir sezon geçirmiyor.

Londra ekibi bu sezon Premier Lig'de öne geçtiği maçlarda 10 puan kaybetti. Bu olumsuz istatistikte Fulham'ın önünde yer alan tek takım, aynı koşullarda 11 puan kaybeden Brentford.

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Fulham karşısında takılmasına rağmen Manchester City, Premier Lig'de Londra ekiplerine karşı son 15 maçtaki yenilmezliğini korudu. Ağustos 2015'te Tottenham'a 2-0 kaybettiğinden bu yana bu maçlarda 10 galibiyet ve beş beraberlik elde etti.

Ancak bu olumlu istatistik, düşen sonuçlar ve süregelen savunma kırılganlığı göz önüne alındığında beraberliğin etkisini hafifletmeye yetmedi. Manchester City, kötü gidiş Premier Lig şampiyonluk yarışındaki konumunu tehdit eden gerçek bir krize dönüşmeden önce dengesini hızla yeniden bulmak zorunda.