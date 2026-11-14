24 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

alt
CanlıBiletler
Reklam
Manchester City LogoGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

Manchester City’yi bir yıl daha belirsizlik bekliyor! Premier League suçlamaları, temyiz duruşmasının ardından 2027’de yaptırımlarla sonuçlanabilir

GOAL'ı Google'da takip edin

Manchester City ile Premier League arasındaki hukuki mücadelenin uzun süre devam etmesi bekleniyor. Bu durum, kulübün uzun vadeli statüsünü belirsiz bırakıyor. Bu yılın başlarında suçlu olduğuna karar verilmesine rağmen, olası bir cezanın ne zaman verileceği karmaşık itiraz süreci nedeniyle belirsizliğini koruyor.

Reklam

Olası cezaların takvimi belli oldu

Manchester City'nin, Premier League kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kapsamlı itiraz süreci tamamlanana kadar resmî bir yaptırımla karşılaşması beklenmiyor. Kulüp, bağımsız komisyonun kararına karşı bu aralık ayında yapılması planlanan kritik itiraz duruşmasına hazırlanıyor.

Bu süreç, kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali faaliyetlerine ilişkin yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu eylül ayındaki büyük yankı uyandıran kararın ardından geliyor. İlk kez 2023'ün başlarında kamuoyuna duyurulan soruşturma, kulübün bu dokuz yıllık dönemde mali durumunu 900 milyon sterlinden fazla tutarda olduğundan farklı gösterdiği sonucuna varmıştı.

Futbol dünyası nihai cezaların ne olacağına dair netlik beklerken son gelişmeler önemli bir gecikmeye işaret ediyor. Kulübün itirazı başarısız olursa olası yaptırımların artık 2027'de açıklanması bekleniyor. Bunun nedeni, bağımsız komisyonun kararını muhtemelen yeni yılda verecek olması; ancak somut cezaların yalnızca bu karar onandıktan sonra belirlenip uygulanacak olması.

Olası yaptırımlar ve hukuki engeller

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images

Premier League'in uygulayabileceği olası cezalar, para cezalarından sportif açıdan en ağır yaptırıma kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Premier League kural kitabına göre bağımsız komisyon, ağır para cezaları ve önemli puan silme cezaları verebilir, hatta kulübü İngiltere'nin en üst liginden ihraç edebilir.

Reklam
Reklam

Ancak bir cezaya karar verilse bile bu yaptırımların sahada tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği şu anda belirsiz. Davanın karmaşıklığı, kararlaştırılacak herhangi bir cezanın Etihad yönetiminden yeni hukuki itirazlara yol açabileceği anlamına geliyor.

Related Topics

Kulübün kendisine verilen her bir cezaya itiraz etme hakkı bulunduğundan, süreç kolaylıkla 2026-27 sezonunun sonrasına sarkabilir. Mevcut Premier League sezonu 30 Mayıs 2027'de sona erecek, ancak hukuki süreç o tarihte hâlâ devam ediyor olabilir.

Gelecek ayki itiraz duruşması, yetkililerin ilk suçlu bulma kararını açıklamasından yaklaşık üç ay sonra yapılacak. Bu tempoya bakıldığında, talkSPORT'un aktardığı üzere birçok hukuk analisti, cezaların kendisine yönelik bir itirazın en erken Nisan 2027'de mahkemeye taşınabileceğini belirtiyor.

Reklam

Maresca'nın takımını belirsiz bir gelecek bekliyor

Şu anda inceleme altında olan dönem, kulübün üç Premier League şampiyonluğu kazandığı altın çağıydı. Manchester City, 2002'de en üst lige döndüğünden beri ligin değişmez takımlarından biri oldu. Ancak ihraç edilme tehdidi, kulübün son dönemdeki başarılarının üzerinde kara bir bulut gibi duruyor. Enzo Maresca'nın çalıştırdığı takım ise sahada zorlu bir form döneminden geçerken zirvedeki takımlara ayak uydurmaya çalışıyor.

Son sonuçlar City'nin lehine olmadı. Takım, son millî aradan hemen önce Brighton ve Nottingham Forest'a üst üste yenildi. Lig içindeki bu sıkıntılar, kulübün uzun vadeli planlarının ligle devam eden hukuki süreçten doğal olarak etkilendiği bir döneme denk geliyor. Oyuncular ve teknik ekip zirveyle aradaki farkı kapatmaya odaklanmayı sürdürse de sürecin 2027'de sonuçlanma ihtimali, kulübün durumunun en az bir yıl daha yoğun biçimde tartışılacağı anlamına geliyor.

Yazan:Mohamed Saeed

MENA Bölgesi ve Avrupa Futbol Muhabiri

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
  • “Saf Ceferin’e teşekkürler… Roshn Ligi’nin en büyük düşmanının hırsları Suudi Arabistan’a bedava ezici bir zafer kazandırıyor!”
Yazar Profilini Görüntüle