Manchester City ile Premier League arasındaki hukuki mücadelenin uzun süre devam etmesi bekleniyor. Bu durum, kulübün uzun vadeli statüsünü belirsiz bırakıyor. Bu yılın başlarında suçlu olduğuna karar verilmesine rağmen, olası bir cezanın ne zaman verileceği karmaşık itiraz süreci nedeniyle belirsizliğini koruyor.

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Olası cezaların takvimi belli oldu

Manchester City'nin, Premier League kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kapsamlı itiraz süreci tamamlanana kadar resmî bir yaptırımla karşılaşması beklenmiyor. Kulüp, bağımsız komisyonun kararına karşı bu aralık ayında yapılması planlanan kritik itiraz duruşmasına hazırlanıyor.

Bu süreç, kulübün 2009 ile 2018 arasındaki mali faaliyetlerine ilişkin yöneltilen tüm suçlamalardan suçlu bulunduğu eylül ayındaki büyük yankı uyandıran kararın ardından geliyor. İlk kez 2023'ün başlarında kamuoyuna duyurulan soruşturma, kulübün bu dokuz yıllık dönemde mali durumunu 900 milyon sterlinden fazla tutarda olduğundan farklı gösterdiği sonucuna varmıştı.

Futbol dünyası nihai cezaların ne olacağına dair netlik beklerken son gelişmeler önemli bir gecikmeye işaret ediyor. Kulübün itirazı başarısız olursa olası yaptırımların artık 2027'de açıklanması bekleniyor. Bunun nedeni, bağımsız komisyonun kararını muhtemelen yeni yılda verecek olması; ancak somut cezaların yalnızca bu karar onandıktan sonra belirlenip uygulanacak olması.

Olası yaptırımlar ve hukuki engeller

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Premier League'in uygulayabileceği olası cezalar, para cezalarından sportif açıdan en ağır yaptırıma kadar geniş bir yelpazeye yayılıyor. Premier League kural kitabına göre bağımsız komisyon, ağır para cezaları ve önemli puan silme cezaları verebilir, hatta kulübü İngiltere'nin en üst liginden ihraç edebilir.

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Ancak bir cezaya karar verilse bile bu yaptırımların sahada tam olarak ne zaman yürürlüğe gireceği şu anda belirsiz. Davanın karmaşıklığı, kararlaştırılacak herhangi bir cezanın Etihad yönetiminden yeni hukuki itirazlara yol açabileceği anlamına geliyor.

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Kulübün kendisine verilen her bir cezaya itiraz etme hakkı bulunduğundan, süreç kolaylıkla 2026-27 sezonunun sonrasına sarkabilir. Mevcut Premier League sezonu 30 Mayıs 2027'de sona erecek, ancak hukuki süreç o tarihte hâlâ devam ediyor olabilir.

Gelecek ayki itiraz duruşması, yetkililerin ilk suçlu bulma kararını açıklamasından yaklaşık üç ay sonra yapılacak. Bu tempoya bakıldığında, talkSPORT'un aktardığı üzere birçok hukuk analisti, cezaların kendisine yönelik bir itirazın en erken Nisan 2027'de mahkemeye taşınabileceğini belirtiyor.

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Maresca'nın takımını belirsiz bir gelecek bekliyor

Şu anda inceleme altında olan dönem, kulübün üç Premier League şampiyonluğu kazandığı altın çağıydı. Manchester City, 2002'de en üst lige döndüğünden beri ligin değişmez takımlarından biri oldu. Ancak ihraç edilme tehdidi, kulübün son dönemdeki başarılarının üzerinde kara bir bulut gibi duruyor. Enzo Maresca'nın çalıştırdığı takım ise sahada zorlu bir form döneminden geçerken zirvedeki takımlara ayak uydurmaya çalışıyor.

Son sonuçlar City'nin lehine olmadı. Takım, son millî aradan hemen önce Brighton ve Nottingham Forest'a üst üste yenildi. Lig içindeki bu sıkıntılar, kulübün uzun vadeli planlarının ligle devam eden hukuki süreçten doğal olarak etkilendiği bir döneme denk geliyor. Oyuncular ve teknik ekip zirveyle aradaki farkı kapatmaya odaklanmayı sürdürse de sürecin 2027'de sonuçlanma ihtimali, kulübün durumunun en az bir yıl daha yoğun biçimde tartışılacağı anlamına geliyor.