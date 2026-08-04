Manchester City teknik direktörü Enzo Maresca, transfer piyasasında hâlâ yapması gereken ciddi bir iş olduğunu düşünüyor ve takımını güçlendirmek amacıyla kulüp yetkilileriyle düzenli olarak temas hâlinde bulunuyor.

Manchester City, geçen ay Nottingham Forest ve İngiltere'nin yıldızı Elliot Anderson'ı kadrosuna katmak için kulüp rekoru olan 116 milyon sterlinlik transferi tamamlayarak Premier Lig'deki rakiplerine bir mesaj gönderdi.

Bu transferle 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, Pep Guardiola'nın yaz başında Etihad Stadyumu'ndaki on yıl süren parlak döneminin perdesini kapatmasının ardından Maresca dönemindeki ilk transfer olarak takıma katıldı.

Ancak yaz transfer döneminin bitmesine bir aydan az bir süre kala Anderson, Manchester City'nin ilk takım kadrosuna yapılan tek takviye olmayı sürdürüyor ve iki yıldır Premier Lig şampiyonluğu yaşanmamasının ardından taraftarların daha fazla takviye görme konusundaki sabırsızlığı giderek artıyor.

Bu arada Bernardo Silva, John Stones, Nathan Aké ve Manuel Akanji'nin Manchester'ın mavi yarısından ayrılmasına izin verildi; bu isimler Guardiola'nın ardından kapıdan çıkarak beraberlerinde büyük bir tecrübe birikimini de götürdü.

Bazı basın haberleri, Manchester City'nin Chelsea'nin kanat oyuncusu Pedro Neto ile bir transfer için aktif olarak girişimde bulunduğunu belirtti; Maresca elbette bu oyuncuyu Stamford Bridge'de birlikte geçirdikleri dönemden çok iyi tanıyor.

Manchester City'nin, adı Milan ile de anılan Portekizli milli oyuncu için Chelsea'nin talep ettiği 70 milyon sterlini karşılamaya hazır olup olmayacağı ise henüz belirsizliğini koruyor.

Maresca, Manchester City'nin Seul'de Kore Ligi Yıldızları takımıyla oynadığı hazırlık maçı öncesindeki basın toplantısında şöyle konuştu: "Neyse ki bu, çok fazla şey yapmaya ihtiyaç duymayan bir takım."

"Metro" gazetesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Aynı zamanda, hepimizin zaten bildiği gibi kulüp; Bernardo (Silva), John (Stones), Nathan (Aké) ve diğer oyuncular gibi tecrübe açısından önemli isimleri kaybetti."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Dolayısıyla kesinlikle, yapmamız gereken şeyler var."

Manchester City kulübünün başka herhangi bir oyuncuyu kadrosuna katmaya yaklaşıp yaklaşmadığına dair bir soruya Maresca şu yanıtı verdi: "Hayır, şu an için değil."

Şöyle devam etti: "Yapılması gereken şeyler olduğunu söylememin nedeni, transfer döneminin açık olması ve açık olduğunda her şeyin olabilmesidir."

Sözlerine şöyle devam etti: "Evet, henüz yalnızca ağustos ayı, sonra eylül ayında dönem kapandığında durum tamamen farklı hâle geliyor."

Maresca, olası yeni transferleri ve ayrılıkları görüşmek için Manchester City futbol direktörü Hugo Viana ve icra kurulu başkanı Ferran Soriano ile günlük olarak temas hâlinde olduğunu belirterek taraftarlara güvence vermeye özen gösterdi.

İtalyan teknik adam şunları ekledi: "Hugo burada, Ferran da burada."

Şöyle devam etti: "Sadece bir şey yapmaya ihtiyacımız olup olmadığını görmek için gün gün konuşmaya çalışıyoruz."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Dediğim gibi, kesinlikle yapmamız gereken şeyler var, ama her gün temas hâlindeyiz."











