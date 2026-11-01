Manchester City'ye haksızlık mı yapıldı? Eski hakem kurulu başkanı yaşananlara inanamıyor

İngiltere Profesyonel Maç Görevlileri Kurulu'nun (PGMOL) eski başkanı ve eski uluslararası hakem Keith Hackett, Manchester City'nin Premier Lig'de Brighton'a 1-0 kaybettiği maçta penaltıyı hak ettiğini açıkladı.

Cumartesi günü Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Manchester City'li oyuncular birçok kez penaltı itirazında bulundu, ancak hakem Craig Pawson herhangi bir ihlal görmedi; VAR hakemi John Brooks da onun kararlarını destekledi.

En dikkat çekici pozisyon ilk yarının bitmesine birkaç dakika kala yaşandı. Diego Gomez'in kafayla uzattığı top, ceza sahası içinde Brighton defans oyuncusu Luka Vuskovic'in uzanmış koluna çarptı.

Karar Manchester City'li oyuncuların itirazına yol açtı, ancak Pawson penaltı vermedi ve VAR hakemi de pozisyonu gözden geçirmesini istemedi.

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Net bir penaltı

Hackett, Football Insider sitesine yaptığı açıklamalarda olayı değerlendirerek karara inanamadığını ima etti ve şöyle dedi: "Vay canına, oyuncunun vücudunu açıkça büyüten uzanmış kolunu geri çekmek için yeterince vakti vardı."

Eski İngiliz hakem sözlerine şöyle devam etti: "Bu kasıtlı bir elle oynamadır ve penaltı verilmeliydi."

Brighton, 11. dakikada Yasin Ayari aracılığıyla öne geçmişti; top Maxim De Cuyper'e ulaşmış, o da topu filelere göndermişti.

Manchester City skoru dönmeye çalıştı ve kaleyi 21 kez yokladı, ancak Brighton kalecisi Bart Verbruggen parladı ve yedi girişimi önledi; ayrıca (1,74) beklenen golü engelledi.

Bu olay, Manchester City'nin Aston Villa'ya yenilmesinin bir hafta sonrasında yaşandı ve takım Premier Lig'de üst üste ikinci yenilgisini almış oldu.

Raporda, Manchester City'nin de geçtiğimiz eylül ayında bir hakem hatasından yararlandığına dikkat çekildi; VAR, Old Trafford'da Manchester United'a karşı kazanılan maçta Erling Haaland'ın belirleyici golünün geçerli sayılmasına izin vermişti.

Takımın Brighton karşısında maruz kaldığı hatanın, United maçında yaşananın tersi bir durum olarak görülebileceği belirtildi; ancak aynı zamanda bunun, erken bir gol yiyip birçok fırsatı harcadıktan sonra Manchester City'nin gol atamamasını haklı çıkarmadığının altı çizildi.

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