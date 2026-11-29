Premier Lig'in 12. haftasında Pazar akşamı Emirates Stadyumu'nda oynanan ve 2-2 sona eren Arsenal-Manchester City maçında Arsenal lehine sonuçlanan 3 tartışmalı pozisyon yaşandı. Bu pozisyonlar, Manchester City oyuncularının itirazlarına ve hakem kararları ile video yardımcı hakem (VAR) sistemine dair soru işaretlerine yol açtı.

Reklam

İlk pozisyon ilk yarıda, tam olarak 17. dakikada yaşandı. Belçikalı yıldız Jérémy Doku yere düştü ve aralarındaki bir ikili mücadelede saçını çektiğini öne sürdüğü Arsenal savunmacısı Jurrien Timber'a kırmızı kart gösterilmesini talep etti.

Oyun, pozisyonun incelenmesi için durduruldu ve hakem John Brooks, görüntüleri defalarca izleyen VAR hakemlerini dinledi . Ancak kameralar, Timber'ın Belçikalı oyuncunun saçını kasten mi çektiğini yoksa formasını başına yakın bir yerden mi tuttuğunu kesin olarak anlamaya imkân verecek netlikte bir görüntü sunamadı ve hakem faul ya da kırmızı kart vermeme kararı aldı.

Saç çekmeyle ilgili tek olay bu değildi. Doku, 53. dakikada da benzer bir durumla karşılaştı: Bruno Guimarães bir mücadelede saçını açık bir şekilde çekti, ancak hakem herhangi bir faul vermedi ve pozisyona müdahale edilmemesi soru işaretleri doğurdu.

İkinci pozisyon 83. dakikada geldi. Jurrien Timber, korner sonrası Arsenal'ın beraberlik golünü attı. Manchester City oyuncuları ise ceza sahası içindeki iki tartışmalı durum nedeniyle golün geçerliliğine itiraz etti.

Reklam Reklam

Bunlardan ilki, Gabriel Magalhães ile Manchester City kalecisi Gianluigi Donnarumma arasındaki temastı. Brezilyalı savunmacı, İtalyan kaleci topa müdahale etmeye çalışırken ona dirsekle müdahale etti. Bu durum, golün iptaline yol açabilecek bir faul olduğunu savunan Manchester City oyuncularının itirazlarına neden oldu.

Related Topics

İkincisi ise top ağlarla buluşmadan önce Timber'ın eliyle topa temas etmiş olma ihtimaliydi. VAR tarafından incelenen pozisyonun ardından hakem golü geçerli saydı ve Arsenal beraberliği yakaladı.

İki pozisyona yaklaşım soru işaretlerine yol açtı. Özellikle VAR incelemesinde odak noktası Timber'ın topa eliyle dokunup dokunmadığı olurken, Gabriel'in Donnarumma ile teması, golün verilmesi kararını temelden etkileyebilecek olmasına rağmen aynı netlikte bir incelemeye tabi tutulmadı.

Reklam

Üçüncü pozisyon uzatma dakikalarında yaşandı. Manchester City'nin kullandığı kornerde yükselen Joško Gvardiol'un kafa vuruşu, ceza sahası içinde Viktor Gyökeres'in eline çarptı. Manchester City oyuncuları, özellikle elin topun kaleye gidişini engellemesi nedeniyle penaltı istedi.

VAR pozisyonu incelemek için devreye girdi ve hakem, faul olup olmadığını teyit etmek amacıyla VAR odasıyla iletişime geçti. Ancak hakemler, topa müdahale etmeye çalışırken Gyökeres'in kolunun doğal pozisyonda olduğuna karar verdi ve nihai karar, oyunun devam etmesi ve penaltı verilmemesi yönünde oldu.

Reklam

Bu beraberliğin ardından puanını 29'a yükselten Arsenal, Premier Lig'deki liderliğini sürdürdü. 23 puana ulaşan Manchester City ise ikinci sırada yer alıyor ve iki takım arasındaki fark 6 puan olarak kaldı.