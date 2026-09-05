Aynı zamanda Haaland'ın golü, Manchester City'nin Premier League'e yükselen Coventry City'ye karşı iç sahadaki maçındaki tek gol oldu. Böylece Cityzens, sezonun üçüncü lig maçında üçüncü galibiyetini aldı ve ilk etapta liderlik koltuğuna oturdu.

Haaland, 26. dakikada Antoine Semenyo'nun hazırladığı pozisyonda ağları sarstı. Bu, onun sezonun üçüncü golüydü.

City'de iki pahalı yeni transfer de ilk maçlarına çıktı: Iliman Ndiaye (Everton'dan 70 milyon euroya) ve transfer döneminin son düzlüğünde Chelsea'den 145 milyon euro karşılığında kadroya katılan dünya ikincisi Enzo Fernandez.

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Coventry hâlâ golsüz: Lampard yenilgiye isyan etti

Fernandez, Guardiola'nın halefi Enzo Maresca'nın orta sahasına sorunsuz şekilde uyum sağladı ve galibiyet golü öncesindeki atakta pay sahibi oldu; ardından Semenyo, yaptığı ortada topu arka direkte Haaland'ın kafasıyla buluşturdu.

Sahadaki belirgin üstünlüğe ve daha fazla şut denemesine rağmen City'nin galibiyeti kesinlikle rahat değildi. Coventry, birçok iyi fırsatı değerlendiremedi ve aslında sezonun ilk golünü atmayı hak etmişti.

Konuk ekibin teknik direktörü Frank Lampard, "Maçı kaybetmeyi hak ettiğimizi düşünmüyorum. Onların çok fazla topa sahip olacağını bekliyorduk, nitekim öyle de oldu, ama biz çok iyi organize olmuştuk" dedi. "Çok fazla net fırsatları yoktu, bizim ise üç net fırsatımız vardı. Çocuklar adına üzgünüm, çünkü buradan puan çıkaramadık."