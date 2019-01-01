Manchester City, yaz transfer döneminde heyecan verici oyuncuların peşinde

Premier Lig'in son şampiyonu, yaz döneminde takımına heyecan verici oyuncular transfer etmeyi planlıyor.

'nin CEO'su Ferran Soriano, kulübün yaz ayında transferlere devam edeceğini dile getirdi.

Son yıllarda ciddi yatırımlar yapan ve Pep Guardiola döneminden itibaren transfere yaklaşık 500 milyon pound harcayan City, önümüzdeki dönemde de transferlerine devam edecek.

FFP''ye önlem almak amacıyla devre arası transfer dönemini sessiz geçiren Maviler, yaz aylarında takıma Declan Rice, Saul Niguez ve Tanguy Ndombele gibi isimleri katmayı planlıyor.

Benjamin Mendy'nin sakatlık probleminden kurtulamaması ise sol bek arayışlarını hızlandırdı. City'nin bu bölge için ilgilendiği isim ise 'den Ben Chilwell.

Manchester Evening News' e konuşan Soriano, " Biliyorsunuz ki şu anda kadromuz çok iyi, fakat sezon sonunda birkaç transfer yapma ihtimalimiz var" açıklamalarında bulundu.

Aynı zamanda Puma ile sponsorluk anlaşması yapması beklenen City, 10 yıllık anlaşmayla 650 milyon pound kazanarak İngiltere'de spornsorluktan en çok geliri elde eden kulüp olacak.