Manchester City, her yıl uluslararası futbolun zirvesindeki yerini koruyor. Ancak Skyblues'un bütün maçlarını takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli değil. Yayın hakları organizasyona göre değişiyor; dolayısıyla maçlar farklı platformlarda gösteriliyor.

City'nin maçlarını hangi yayın kuruluşlarından takip edebileceğinizi aşağıdaki özette bulabilirsiniz.

Manchester City'nin maçları nerede yayınlanıyor? Skyblues'u TV'de ve internet üzerinden canlı izlemek için tüm bilgiler

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Manchester City'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları TV'de ve internet üzerinden nerede yayınlanıyor?

Premier League'in Almanya'daki yayın hakları hâlâ Sky'da. Ücretli televizyon kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; karşılaşmalar tek maç yayını veya dönüşümlü yayın seçeneğiyle izlenebiliyor. Manchester City'nin maçlarını WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı takip edebilirsiniz.

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Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla karşılaşmaları da Sky'da canlı yayınlanacak.

Gelecek maçlar MCI Şampiyonlar Ligi 15:00 PSG

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın haklarını birkaç yıllığına alan platform, ilgili tüm karşılaşmaları canlı yayınlıyor.

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Champions League yayınları birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü DAZN'da canlı yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı gününün öne çıkan bir karşılaşması yalnızca Amazon Prime Video'da gösteriliyor.

2027/28 sezonundan itibaren yayın haklarında daha büyük bir değişim yaşanacak: Yeni yayın platformu Paramount+, Champions League yayınlarına katılarak hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine ilişkin tüm ayrıntılar burada.

Manchester City finale yükselirse karşılaşma, her zamanki gibi şifresiz televizyonda da yayınlanacak. Bu durumda başvurulacak ilk kanal ZDF.

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Manchester City'nin maçları nerede yayınlanıyor? Skyblues'u TV'de ve internet üzerinden canlı izlemek için tüm bilgiler ve SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bizi de takip edebilirsiniz. Skyblues'un Champions League'deki karşılaşmaları da dâhil olmak üzere seçili maçlarını baştan sona canlı anlatımla aktaracağız. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli; canlı anlatım bağlantıları başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce listelenecek.

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