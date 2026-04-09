Manchester City, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Manchester City, her yıl uluslararası üst düzey futbolun vazgeçilmez bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz olarak izlemek isteyenler, tek bir yayın hizmetiyle yetinemez. Müsabaka türüne göre farklı yayın hakları paketleri ve dolayısıyla farklı sağlayıcılar devreye giriyor.

City için hangi kanalların geçerli olduğunu aşağıdaki özet tablodan öğrenebilirsiniz.

Manchester City, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: Skyblues'un maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim gösteriyor/yayınlıyor?

Getty Images

Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın

Premier League'in yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'a aittir. Ücretli TV kanalı tüm maçları canlı olarak, ister tek tek ister konferans olarak yayınlamaktadır. WOW veya SkyGo uygulaması aracılığıyla Manchester City'nin maçlarını canlı yayın olarak da takip edebilirsiniz.

Ayrıca Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup'ın yayın haklarını da elde etti. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı olarak yayınlanacak.

Geleneksel FA Cup ve FA Community Shield, Almanya'da DAZN'de özel olarak izlenebilir. Bu yayın hizmeti, hakları birkaç yıllığına elde etmiş ve tüm önemli maçları canlı olarak yayınlamaktadır.

Getty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları çeşitli platformlara yayılıyor. Manchester City’nin maçlarının çoğu DAZN’de canlı olarak yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında Salı günü oynanan bir önemli maç, Amazon Prime Video’da özel olarak izlenebiliyor.

2027/28 sezonundan itibaren büyük bir değişiklik olacak: Yeni yayın sağlayıcı Paramount+, Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bir kısmını devralacak. Yeni hak paketi ile ilgili tüm detaylar burada.

Manchester City finale kalırsa, maç her zamanki gibi ücretsiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda ZDF ilk tercih olacak.

SPOX'un canlı skor tablosu

