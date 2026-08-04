Manchester City, yıldan yıla uluslararası üst düzey futbolun sabit noktalarından biri olmayı sürdürüyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları devreye giriyor, dolayısıyla farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Getty Images

Manchester City'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League'in yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da bulunuyor. Ücretli yayın kanalı, tüm maçları canlı olarak, ister tek maç ister konferans yayını seçeneğiyle ekranlara getiriyor. Manchester City'nin karşılaşmalarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı izleyebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup'ın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı yayınlanacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Yayın platformu, hakları birkaç yıllığına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

Getty Images

Champions League'de yayın birden fazla platform arasında paylaşılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı günkü bir üst düzey maç yalnızca Amazon Prime Video'da izlenebiliyor.

2027/28 sezonundan itibaren ise daha büyük bir değişim kapıda: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Champions League yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale yükselirse, bu maç da her zamanki gibi şifresiz TV'de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Champions League karşılaşmalarını, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar genellikle başlangıç düdüğünden yaklaşık bir saat önce listelenmiş oluyor.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili