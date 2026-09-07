Manchester City, uluslararası üst düzey futbolda her yıl sabit bir nokta olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Yayın hakları organizasyona göre farklı paketlere ayrılıyor ve buna bağlı olarak yayıncılar da değişiyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League'in yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da bulunuyor. Ücretli yayın kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınında. WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City'nin karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı yayınlanacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya'da yalnızca DAZN'da izlenebiliyor. Dijital yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve tüm önemli maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi'nde yayın birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video'da izlenebiliyor.

2027/28 sezonundan itibaren ise daha büyük bir değişim yaşanacak: Yeni dijital yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair tüm detaylar burada yer alıyor.

Manchester City'nin finale çıkması halinde, final karşılaşması her zamanki gibi şifresiz TV'de de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar burada yaklaşık başlama vuruşundan bir saat önce listelenmiş olacak.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili