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Manchester City, yayına dair tüm bilgiler bir bakışta: Skyblues'un maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

M.City
Premier Lig
FA Kupası
Kupa
Şampiyonlar Ligi

Burada Manchester City’yi Premier League, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa organizasyonlarında canlı olarak nereden izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Manchester City, yıldan yıla uluslararası üst düzey futbolun değişmez ekiplerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları devreye giriyor, dolayısıyla farklı yayıncılar da öne çıkıyor. 

City için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League'in yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını şeklinde. Manchester City'nin karşılaşmalarını WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden canlı yayında da takip edebilirsiniz.

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Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da yine canlı olarak Sky'da yayınlanacak.

Premier Lig
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Crystal Palace
CRY
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M.City
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Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN'de izlenebiliyor. Dijital yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Şampiyonlar Ligi'nde yayın farklı platformlara dağılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'de yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video'da ekranlara geliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni dijital yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni yayın hakları paketine dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale yükselirse, bu maç her zamanki gibi şifresiz kanalda da yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

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Manchester City yayın bilgileri: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık bir saat önce listelenmiş olacaktır. 

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa künyesi

Kuruluş1880
İngiltere ligi şampiyonluğu10
FA Cup zaferi7
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu1
Rekor oyuncuJoe Corrigan (574 resmi maç)
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