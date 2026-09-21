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Manchester City, yayına dair tüm bilgiler bir arada: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

M.City
Premier Lig
FA Kupası
Kupa
Şampiyonlar Ligi

Burada, Manchester City'yi Premier League, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa organizasyonlarında canlı ve tüm ayrıntılarıyla nereden izleyebileceğinizi öğrenebilirsiniz.

Manchester City, yıldan yıla uluslararası üst düzey futbolda sabit bir referans noktası olmayı sürdürüyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları paketleri devreye giriyor, dolayısıyla farklı yayıncılar öne çıkıyor. 

City için hangi kanalların önemli olduğuna dair genel bakışı aşağıda bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City'nin Premier League, Champions League, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV'de ve canlı yayında yayın

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'ın elinde bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınında. Manchester City'nin karşılaşmalarını WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden de canlı yayında takip edebilirsiniz.

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Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky'da yayınlanacak.

Premier Lig
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Liverpool
LIV
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M.City
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Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN'de izlenebiliyor. Dijital yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Champions League'de yayınlar birkaç platforma dağılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü DAZN'de canlı yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir top maçı yalnızca Amazon Prime Video'da izlenebiliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni dijital yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Champions League yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale yükselirse, bu karşılaşma da her zamanki gibi şifresiz kanalda yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

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Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Champions League'de, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar orada yaklaşık olarak başlama düdüğünden bir saat önce listelenmiş olacak. 

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili

Kuruluş1880
İngiltere ligi şampiyonluğu10
FA Cup zaferleri7
Champions League şampiyonluğu1
Rekor oyuncuJoe Corrigan (574 resmi maç)
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