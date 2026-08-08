Manchester City, uluslararası üst düzey futbolda her yıl değişmez bir referans noktası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı hak paketleri devreye giriyor ve buna bağlı olarak farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester City için Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup yayınları: TV ve canlı yayın

Premier League yayın hakları Almanya’da hâlâ Sky’da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını şeklinde. WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City’nin Lig Kupası’ndaki muhtemel maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky’da olacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya’da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformu, hakları birkaç yıllığına aldı ve tüm önemli karşılaşmaları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılmış durumda. Manchester City maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN üzerinden yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir top maçı yalnızca Amazon Prime Video’da ekrana geliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City’nin finale çıkması halinde, final maçı da her zamanki gibi şifresiz TV’de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues’un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi’nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık bir saat kala listelenmiş olur.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa bilgileri