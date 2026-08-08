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Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues'un maçlarını canlı olarak TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

M.City
Premier Lig
FA Kupası
Kupa
Şampiyonlar Ligi

Manchester City’yi Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve ulusal kupa organizasyonlarında nerede canlı ve naklen izleyebileceğinizi burada öğrenebilirsiniz.

Manchester City, uluslararası üst düzey futbolda her yıl değişmez bir referans noktası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı hak paketleri devreye giriyor ve buna bağlı olarak farklı yayıncılar öne çıkıyor. 

City için hangi kanalların önemli olduğunu, aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? 

Tijjani Reijnders of Manchester City celebratesGetty Images

Manchester City için Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup yayınları: TV ve canlı yayın

Premier League yayın hakları Almanya’da hâlâ Sky’da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını şeklinde. WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

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Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup yayın haklarını da aldı. Böylece City’nin Lig Kupası’ndaki muhtemel maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky’da olacak.

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Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya’da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformu, hakları birkaç yıllığına aldı ve tüm önemli karşılaşmaları canlı yayınlıyor.

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Gianluigi Donnarumma of Manchester City celebrateGetty Images

Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılmış durumda. Manchester City maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN üzerinden yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir top maçı yalnızca Amazon Prime Video’da ekrana geliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City’nin finale çıkması halinde, final maçı da her zamanki gibi şifresiz TV’de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Amazon Prime Video’ya kaydolHer salı Şampiyonlar Ligi’nin top maçı yalnızca Prime Video’da!

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues’un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi’nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık bir saat kala listelenmiş olur. 

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa bilgileri

Kuruluş1880
İngiltere ligi şampiyonluğu10
FA Cup zaferleri7
Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu1
Rekor maç oyuncusuJoe Corrigan (574 resmi maç)
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