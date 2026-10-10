Manchester City, uluslararası üst düzey futbolda her yıl değişmez bir referans noktası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues'un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Turnuvaya göre farklı hak paketleri devreye giriyor ve bununla birlikte farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Getty Images

Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League yayın hakları Almanya'da hâlâ Sky'da bulunuyor. Pay TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayını formatında. WOW veya Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City'nin karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Hemen kaydolunPremier League, DFB-Pokal ve çok daha fazlası Sky'nin yeni müşterilerine aylık 24,99 Euro!

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup yayın haklarını da güvence altına aldı. Böylece City'nin Lig Kupası'ndaki muhtemel maçları ve alt lig takımlarına karşı oynayacağı karşılaşmalar da Sky'da canlı yayınlanacak.

Gelecek maçlar LIV Premier Lig 11:30 MCI

Köklü FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya'da yalnızca DAZN'de izlenebiliyor. Yayın platformu, hakları birkaç yıllığına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

Kendiniz için en iyi teklifi bulunHemen kaydolun!

Getty Images

Şampiyonlar Ligi'nde yayın birkaç platform arasında paylaşılıyor. Manchester City'nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN'de yayınlanıyor. Ancak her maç haftasında salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video'da izlenebiliyor.

2027/28 sezonundan itibaren ayrıca daha büyük bir değişim kapıda: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketine dair tüm ayrıntılar burada yer alıyor.

Manchester City finale yükselirse, bu maç da her zamanki gibi şifresiz TV'de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Amazon Prime Video'ya kaydolunŞampiyonlar Ligi'nin salı günkü büyük maçı her hafta yalnızca Prime Video'da!

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues'un maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues'un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi'nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar başlama vuruşundan yaklaşık bir saat önce listelenmiş olacaktır.

Manchester City TV rehberi: Kulüp hakkında kısa bilgiler