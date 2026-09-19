Manchester City, her yıl uluslararası üst düzey futbolda sabit bir odak noktası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenlerin tek bir dijital yayın platformuyla yetinmesi mümkün değil. Organizasyona göre farklı hak paketleri devreye giriyor ve bununla birlikte farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi yayıncıların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester City’nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield ve Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın bilgileri

Premier League yayın hakları Almanya’da hâlâ Sky’da bulunuyor. Ücretli yayıncı, tüm maçları ister tek karşılaşma olarak ister konferans yayını formatında canlı gösteriyor. WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City’nin karşılaşmalarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ile Carabao Cup haklarını da aldı. Böylece City’nin Lig Kupası’ndaki olası maçları ve alt lig takımlarına karşı oynanacak karşılaşmaları da Sky’da canlı yayınlanacak.

Köklü FA Cup ile FA Community Shield, Almanya’da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Dijital yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve ilgili tüm maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi yayınları ise birden fazla platforma dağılıyor. Manchester City maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN’da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor.

2027/28 sezonundan itibaren ayrıca daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni dijital yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketiyle ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale yükselirse, bu maç da her zamanki gibi şifresiz TV’de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine toplu bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues’un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi’nde, canlı ve tam kapsamlı olarak aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık bir saat kala listelenmiş olacaktır.

Manchester City TV rehberi: Kulübe kısa bakış