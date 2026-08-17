Manchester City, uluslararası üst düzey futbolun her yıl değişmeyen bir parçası olmaya devam ediyor. Ancak Skyblues’un maçlarını eksiksiz takip etmek isteyenler için tek bir yayın platformu yeterli olmuyor. Organizasyona göre farklı yayın hakları devreye giriyor, dolayısıyla farklı yayıncılar öne çıkıyor.

City için hangi kanalların önemli olduğunu aşağıdaki genel bakışta bulabilirsiniz.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

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Manchester City'nin Premier League, Şampiyonlar Ligi, FA Cup, Community Shield, Carabao Cup maçları: TV ve canlı yayın

Premier League’in yayın hakları Almanya’da hâlâ Sky’da bulunuyor. Pay-TV kanalı tüm maçları canlı yayınlıyor; ister tek maç olarak ister konferans yayınıyla. WOW ya da Sky-Go uygulaması üzerinden Manchester City’nin maçlarını canlı yayında da takip edebilirsiniz.

Buna ek olarak Sky, 2025/26 sezonundan itibaren English Football League (EFL) ve Carabao Cup haklarını da güvence altına aldı. Böylece City’nin Lig Kupası’ndaki olası maçları ve alt lig takımlarıyla oynayacağı karşılaşmalar da canlı olarak Sky’da yayınlanacak.

Geleneksel FA Cup ile FA Community Shield ise Almanya’da yalnızca DAZN üzerinden izlenebiliyor. Yayın platformu hakları birkaç yıllığına aldı ve tüm ilgili maçları canlı yayınlıyor.

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Şampiyonlar Ligi’nde yayın birden fazla platforma dağılmış durumda. Manchester City’nin maçlarının büyük bölümü canlı olarak DAZN’da yayınlanıyor. Ancak her maç gününde salı gününün bir büyük maçı yalnızca Amazon Prime Video üzerinden izlenebiliyor.

Ayrıca 2027/28 sezonundan itibaren daha büyük bir değişim de kapıda: Yeni yayın platformu Paramount+, o tarihten sonra Şampiyonlar Ligi yayınlarına dahil olacak ve hakların büyük bölümünü devralacak. Yeni hak paketine ilişkin tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.

Manchester City finale çıkarsa, bu karşılaşma da her zamanki gibi şifresiz TV’de yayınlanacak. Bu durumda ilk adres ZDF olacak.

Manchester City, yayın bilgilerine genel bakış: Skyblues’un maçlarını canlı TV ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX canlı anlatımı

Alternatif olarak bize de uğrayabilirsiniz; Skyblues’un seçili maçlarını, örneğin Şampiyonlar Ligi’nde olduğu gibi, canlı ve tam kapsamlı şekilde aktarıyoruz. Maç günlerinde ana sayfamıza göz atmanız yeterli, canlı anlatımlar yaklaşık bir saat önce listelenmiş olacaktır.

Manchester City TV rehberi: Kulübün kısa profili